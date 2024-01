Đội tuyển Việt Nam bị trừ 23,19 điểm trên BXH FIFA

HLV Troussier vào sân động viên các học trò sau trận đấu với Indonesia. Ảnh: ANH KHOA

Trước đó, từ trận thua Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 6,5 điểm, còn 1.229,08 điểm và tụt xuống hạng 95 thế giới. Trận thua ấy, đội tuyển Việt Nam chỉ bị trừ 6,5 điểm do Nhật Bản đứng trên Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA. Nhưng với trận thua trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam bị FIFA trừ tới 23,19 điểm vì do xếp trên Indonesia (hạng 146 thế giới) tới 51 bậc. Thậm chí nếu hòa trận này, Việt Nam cũng bị trừ điểm do xếp trên đối thủ trên BXH FIFA.

Theo tính toán của Footy Rankings sau loạt trận của ngày 19-1 ở Asian Cup 2023, điểm số của đội tuyển Việt Nam sau 2 trận thua đã giảm đi, còn 1.205,89 điểm, tụt 5 bậc, từ vị trí 95 thế giới xuống hạng 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Thứ hạng tương tự như tháng 4.2018.

Đội tuyển Việt Nam đã đưa sang Qatar với thành phần nhiều cầu thủ trẻ. Sau màn khởi động bằng trận thua 2-4 trước đội tuyển Nhật Bản, đội đã thua tiếp 0-1 trước Indonesia và sớm bị loại trước lượt trận cuối. Phát biểu sau trận đấu, HLV Troussier mở đầu bằng nhận xét: “Tôi thất vọng vì thất bại này. Kết quả hôm nay khiến chúng ta không thể đi tiếp. Nhưng toàn đội sẽ phải nỗ lực giành 3 điểm ở trận cuối cùng với Iraq.

Ngày 24-1, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq ở trận cuối của vòng bảng.

