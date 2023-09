Đội tuyển Olympic Việt Nam xem băng ghi hình trận đấu của các đối thủ

Cũng vào sáng 17-9, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến thăm và động viên đội tuyển Olympic Việt Nam trong ngày hoạt động chính thức đầu tiên tại Hàng Châu, chuẩn bị cho lượt trận khai màn môn bóng đá nam ASIAD 19.

Tại buổi gặp gỡ với toàn đội, ông Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH VFF biểu dương tinh thần tập luyện và sự nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong thời gian vừa qua. Mặc dù quỹ thời gian chuẩn bị rất hạn chế, nhưng toàn đội đã có sự tập trung tối đa, tận dụng từng ngày tập luyện để hoàn thiện lối chơi, hướng tới ASIAD 19 với sự chủ động nhất về mọi phương diện.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết điều kiện sinh hoạt, ăn ở của đội tại khách sạn Grand New Century Hotel Radio & TV Zhejiang rất tốt, an ninh được đảm bảo tuyệt đối do đây là khách sạn được BTC ASIAD 19 dành riêng cho các đội thể thao tham dự Đại hội. Về công tác chuyên môn, đội gặp đôi chút khó khăn do quy định của BTC ASIAD 19 chỉ cho phép đăng ký tối đa 8 thành viên trong BHL, dẫn tới HLV trưởng và các trợ lý phải kiêm nhiệm thêm nhiều đầu việc. Tuy nhiên, khi đã sang đây để tham dự Đại hội, toàn đội chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là nỗ lực để thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu.

Cũng trong sáng nay, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Jose Brandi Regato Neto, các cầu thủ đã được tập các bài phục hồi tại phòng gym khách sạn, sau đó họp chuyên môn và phổ biến chương trình hoạt động. Chiều cùng ngày, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân Zhejiang University of Finance & Economics East Athletics, nằm cách nơi đóng quân 19km.