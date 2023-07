Đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo rét ra sân tập buổi đầu tại New Zealand

Tối 6-7, ngay trong ngày đầu đặt chân đến New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ra sân tập luyện buổi đầu tiên trên sân McLean Park, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với đội đồng chủ nhà World Cup 2023 New Zealand. Thành phố Napier đã chào đón đội tuyển Việt Nam bằng cái lạnh dưới 10 độ C.