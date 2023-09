Đội Olympic Việt Nam tạm xếp trong tốp 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt

Kết thúc lượt trận thứ hai, Trung Quốc tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau khi thắng Ấn Độ 5-1 và Myanmar 4-0. Theo sau là Myanmar và Ấn Độ có cùng 3 điểm, trong khi Bangladesh chưa có điểm nào. Ở bảng B, hai đội Iran và Saudi Arabia tạm dẫn đầu với 4 điểm, các cầu thủ Việt Nam đứng thứ ba với 3 điểm.

Ở bảng C chỉ còn Uzbekistan và Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi Afganistan và Syria bỏ giải vào giờ chót. Ở cuộc so tài hôm 21-9, Uzbekistan đã thắng 1-0 để tạm chiếm ưu thế. Tại bảng D, Qatar đã đá đủ 2 trận với kết quả thua Nhật Bản 1-3 và hòa Palestine 1-1. Cuộc so tài giữa Nhật Bản và Palestine vào ngày 24-9 sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Tại bảng E, Hàn Quốc khẳng định sức mạnh sau hai trận thắng liên tiếp trước Kuwait 9-0 và Thái Lan 4-0. Bahrain với 2 điểm tạm đứng nhì bảng này, trong khi Thái Lan và Kuwait mới có 1 điểm. Cuối cùng là bảng F, CHDCND Triều Tiên tạm dẫn đầu sau 2 trận thắng trước Đài Bắc Trung Hoa 2-0 và Kyrgykystan 1-0. Theo sau là hai đội Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa có cùng 3 điểm, Còn Kyrgykystan chưa có điểm nào coi như sớm bị loại.

Theo điều lệ giải, sau khi kết thúc vòng bảng, các đội đứng nhất, nhì ở 6 bảng và 4/6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Do có bảng 3 đội nên kết quả gặp đội đứng cuối bảng sẽ không được tính khi so thành tích giữa các đội đứng thứ 3 chung cuộc, vì thế thầy trò Hoàng Anh Tuấn hiện tại chưa có điểm nào cùng hiệu số -4.

Thành tích tạm thời của các đội đứng thứ 3 của các bảng đấu như sau: 1.Qatar 1 điểm (2 trận), 2.Thái Lan 1 điểm (2 trận), Indonesia, Việt Nam và Myanmar cùng chưa có điểm nào và hiệu số tạm thời lần lượt là -1, -4 và -5. Lượt trận cuối vào ngày 24-9, các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn khi so tài cùng Saudi Arabia với mục tiêu chí ít là giành 1 điểm để tranh vé đi tiếp. Trong khi các đội đang cùng tranh đua cũng không dễ dàng gì khi Myanmar sẽ gặp Ấn Độ trong trận quyết định vị trí nhì/ba ở bảng A. Còn Indonesia sẽ gặp CHDCND Triều Tiên.