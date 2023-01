Đổi giờ thi đấu trận lượt đi Indonesia - Việt Nam

Ngoại trừ trận đấu này, 3 trận còn lại, gồm trận lượt về giữa Việt Nam - Indonesia (ngày 9-1); 2 trận lượt đi (ngày 7-1) và về (ngày 10-1) giữa Thái Lan - Malaysia, sẽ thi đấu vào lúc 19 giờ 30.

Việc trận đấu được đôn lên đá sớm hơn có thể cũng giúp ban tổ chức trận đấu kiểm soát tốt hơn vấn đề an ninh, khi gần nhất là xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đến sân Bung Karno, trong cuộc so tài ở vòng đấu bảng, bị tấn công. Chính điều đó đã làm cho lượng vé phát hành trong trận Indonesia - Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Indonesia khống chế ở mức 50.000 vé so với sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi của sân bóng này.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Những uy hiếp đe dọa như vậy tôi nghĩ không thể có trong bóng đá. Khi đá sân khách sẽ có áp lực từ khán giả nhưng đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam có thể khắc phục được vấn đề này và tôi cũng sẽ dặn học trò chuẩn bị tâm lý, không để hưng phấn quá”.

Ngay sau khi xác định được đối thủ của Việt Nam ở bán kết là Indonesia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi thư cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để đề nghị tăng cường công tác an ninh cho trận đấu trên sân Gelora Bung Karno. FIFA sẽ cử cán bộ có kinh nghiệm sang hợp tác trong công tác tổ chức. Bên cạnh đó, AFC cũng cử 2 giám sát trận đấu, 1 giám sát trọng tài và 1 chuyên gia an ninh sang làm nhiệm vụ. Một chuyên gia an ninh của AFF cũng sẽ sang phối hợp trong công tác tổ chức trận đấu. Điều đó cũng giúp các cầu thủ Việt Nam yên tâm thi đấu tại Indonesia, nơi mới xảy ra thảm kịch bóng đá cách đây không lâu.