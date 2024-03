Đội bơi TPHCM tạm vươn lên dẫn đầu giải vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m)

Các VĐV bơi TPHCM đang có vị trí dẫn đầu tại giải. Ảnh: HCM SWIMMING

Ngày thi đấu tiếp theo 25-3 của giải bơi vô địch quốc gia 2024 dành cho hồ ngắn (25m) thi đấu ở TT-Huế, các VĐV của bơi TPHCM giành thêm 3 ngôi vô địch từ đó giúp đội nhà vươn lên tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Ngay tại nội dung đầu tiên của ngày tranh tài, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Lê Quỳnh Như (Đồng Nai), Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) hay Nguyễn Ngọc Huyền Trân (Bến Tre) để về nhất cự ly 50m ngửa nữ. Phương Trâm đạt thông số 28”29 và giành HCV.

Nối tiếp kết quả trên, gương mặt kỳ cựu Trần Duy Khôi của bơi TPHCM cũng chiến thắng ở nội dung 50m ngửa nam sau khi đạt thông số 24”63. Duy Khôi đã chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh là Trần Hưng Nguyên (Quân đội, 25”74) và Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long, 26”27). Tấm HCV còn lại trong ngày của đội bơi TPHCM là chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ khi các gương mặt Nguyễn Kha Nhi, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Lê Ngọc Mai Phương, Nguyễn Diệp Phương Trâm đạt thành tích 8’32”62 để xếp nhất chung cuộc. Đội tiếp sức của nữ Quân đội và Long An xếp vị trí tiếp theo.

Ở những nội dung còn lại, giải đấu chứng kiến nhiều gương mặt quen thuộc đạt dấu ấn bản thân. Trong chung kết cự ly 400m tự do, tuyển thủ Olympic Nguyễn Huy Hoàng của Quảng Bình chiến thắng tuyệt đối khi đạt thông số 3’46”67. Người về nhì cự ly là Đỗ Ngọc Vinh (Hà Nội) đạt kết quả 3’48”96 còn Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) có hạng ba khi đạt kết quả 3’54”32. Trong đường đua 400m tự do nữ, gương mặt Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) đã chiến thắng và giành HCV với thông số 4’19”47. Tại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn (cùng Quân đội). Một lần nữa, Hưng Nguyên đã thắng đàn em khi đạt kết quả 1’59”93 còn Quang Thuấn có vị trí thứ nhì với kết quả 2’00”45.

Tại ngày tranh tài, đội bơi tiếp sức 4x100m tự do nam Đà Nẵng đã giành ngôi vô địch với kết quả 3’22”31 và đây được xác định kỷ lục quốc gia mới (kỷ lục cũ: 3’22”93).

Hiện tại, đội bơi TPHCM đang giành được 8 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ để tạm xếp nhất trên bảng tổng sắp. Các đơn vị Quân đội, Đà Nẵng, Long An, Quảng Bình ở vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN