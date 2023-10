Đinh Văn Linh “đòi nợ” mang cú đúp vàng về cho Hoà Bình

Nhờ một chút may mắn vượt qua được đối thủ trực tiếp Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá), tay đua Đinh Văn Linh đã đoạt 2 chiếc HCV vể cho Hoà Bình trong ngày thi đấu đầu tiên giải xe đạp địa hình vô địch quốc gia khởi tranh vào sáng nay tại Hoà Bình.

Từng thống trị nội dung đồng hàng cá nhân tính giờ, nhưng tay đua kì cựu Đinh Quang Linh lại bị đàn em Nguyễn Văn Lãm đánh bại ở giải Đại hội Thể thao toàn quốc vào năm ngoái. Chính vì thế, nội dung băng đồng cá nhân tính giờ nam năm nay có 12 tay đua tham dự chạy 1 vòng 5,3 km, mọi sự chú ý đều tập trung vào Đinh Văn Linh và Nguyễn Văn Lãm cùng với tay đua trẻ 18 tuổi Quân đội Phạm Lê Xuân Lộc.

Ngoài 3 tay đua trên, còn có một số tay đua nổi tiếng của xe đạp đường trường như Nguyễn Thành Tâm (An Giang), Võ Minh Gia Bảo (Quân đội) góp mặt. Tuy nhiên, họ vẫn không thể gây bất ngờ trước các tay đua chuyên về địa hình.

Đã không có cuộc chiến hấp dẫn vào sáng nay khi tay đua Nguyễn Văn Lãm bị sự cố kỹ thuật về xe. Do đối thủ trực tiếp bỏ cuộc, Đinh Quang Linh thể hiện sức mạnh giành chiếc HCV với thời gian 18 phút 02 giây, tạo khoảng cách 30 giây so với Phạm Lê Xuân Lộc và 32 giây với người đồng đội Bùi Văn Nhất (Hoà Bình).

Vào chiều nay ở nội dung tiếp sức nam chạy 15,9 km, Đinh Văn Linh kết hợp cùng 2 đồng đội Bùi Văn Nhất và Bùi Văn Hiếu đã giành chiếc huy chương vàng thứ hai về cho Hoà Bình. Đội Quân đội giành huy chương bạc và Hà Nội giành HCĐ.

Nội dung băng đồng cá nhân tính giờ nữ chạy 1 vòng 5,3 km với sự tham dự của 14 tay đua, không có gì bất ngờ khi đua từng giành HCV SEA Games 31 Đinh Thị Như Quỳnh (Bình Dương) tỏ ra vượt trội giành chiếc huy chương vàng một cách thuyết phục. Bất ngờ xảy ra khi Bùi Thị Huê (Bình Dương) không được đánh giá cao bằng Cà Thị Thơm (Quân đội) đã vượt qua đối thủ giành huy chương bạc.

Giành HCV dễ dàng ở nội dung cá nhân, nhưng Đinh Thị Như Quỳnh đã bất lực mang về cho Bình Dương ở nội dung Băng đồng tiếp sức nữ chạy 15,9 km dù đã cố gắng tột độ. Do hai người đồng đội chạy không tốt trước đó, Đinh Thị Như Quỳnh 3 đội Quân Đội, An Giang, Thanh Hoá bỏ xa từ 1 phút đến 3 phút 12 trước khi bước vào vòng cuối quyết định. Mặc dù bị bỏ xa tới khoảng cách hơn 3 phút như thế, nhưng cô gái vàng xe đạp Việt Nam vẫn bám đuổi chỉ thua sít sao tay đua đi đầu Quàng Thị Xoan còn khoảng 10 mấy giây khi về đến đích, đành nhìn Quân đội lấy HCV. Nhưng dù sao, nỗ lực của Như Quỳnh cũng giúp Bình Dương vượt qua An Giang để giành chiếc HCB.