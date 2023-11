Đi bộ đồng hành Chung tay xây dựng Thành phố Thủ Đức văn minh - hiện đại - nghĩa tình lần 2-2023: 42 cá nhân và tập thể ủng hộ hơn 14 tỷ đồng

Theo Ban tổ chức, công tác chuẩn bị cho chương trình đi bộ đồng hành vào ngày 19-11 tới đây đã được UBMTTQ Thành phố Thủ Đức phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị của TPHCM và Thành phố Thủ Đức thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, bao gồm các nội dung quan trọng như đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ lộ trình đường đua, công tác y tế, vệ sinh môi trường...

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 6.300 người đăng ký chính thức tham gia chương trình đi bộ đồng hành trên lộ trình 2,5km (xuất phát từ Khu công viên ven sông tại đường Nguyễn Văn Hưởng, di chuyển theo đường song hành Xa lộ Hà Nội, di chuyển ra đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc tại Pháp viện Minh Đăng Quang của phường An Phú). Chương trình sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 19-11.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức thêm buổi tiệc buffet chay để gây quỹ thực hiện công trình thi đua 500 ngày theo kế hoạch của Thành uỷ TP Thủ Đức gắn với Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

42 cá nhân và tổ chức cùng tham gia chương trình đã đóng góp được hơn 14 tỷ đồng, và số tiền này sẽ ủng hộ cho các Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì Biển đảo quê hương của Thành phố Thủ Đức, nhằm sửa chữa nhà tình thương, tạo phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn Thành phố Thủ Đức trong thời gian tới.

Ông Trần Hữu Phước - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Đức cho biết: "Chúng tôi rất mong các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục ủng hộ TP Thủ Đức quảng bá chương trình để có thêm nhiều cá nhân, đơn vị tham gia ủng hộ TP chăm lo cho người nghèo đang sinh sống trên địa bàn. Chúng tôi rất may mắn nhận được sự đồng hành bảo trợ truyền thông của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM, góp phần lan toả mạnh mẽ chương trình đến người dân Thành phố. Đến nay, chương trình đã được chuẩn bị khá chu đáo, đảm bảo an toàn, trong bầu không khí thi đua khẩn trương và trên tinh thần tiết kiệm. Sở giao thông, Sở CATHCM, các ban ngành của Thành phố Thủ Đức… đã hỗ trợ tích cực nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, phân luồng giao thông phù hợp và không gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân trong thời điểm diễn ra chương trình".