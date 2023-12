Đại gia Serie A tính chuyện mua sắm tháng Giêng

Mục tiêu chuyển nhượng Tajon Buchanan của Inter

Inter Milan nhắm Tajon Buchanan

Không có bất cứ điểm yếu lớn nào trong đội hình của HLV Simone Inzaghi. Ngay cả khi tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez không thể ra sân ở trận gặp Lecce vì chấn thương thì Inter Milan vẫn thắng 2-0. Tuy nhiên, đội đầu bảng có lý do để tăng cường ít nhất 1 tiền vệ cánh. Lý do là hai tiền đạo dự bị là Alexis Sanchez và Marko Arnautovic vẫn chưa có bàn thắng nào từ đầu mùa giải tới nay.

Lại có thêm thông tin, một CLB ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ muốn có Sanchez trong những ngày tới. Ngoài ra, tiền vệ cánh người Colombia, Juan Cuadrado phải nghỉ ít nhất 3 tháng sau ca phẫu thuật gân kheo. Hậu vệ cánh phải Denzel Dumfries cũng tạm vắng mặt vì chấn thương. Chính vì thế, Inter Milan đang nhắm tới tiền vệ 24 tuổi của Brugge là Tajon Buchanan. Có thông tin, Inter Milan đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này nên kế hoạch chuyển nhượng có thể hoàn tất trong những ngày đầu của tháng Giêng 2024.

Juventus cần tăng cường tuyến giữa

Đội nhì bảng Juventus có hàng công khá tệ nếu so sánh với Inter Milan (26 so với 41) nhưng HLV Max Allegri tính chuyện tăng cường sức mạnh ở tuyến tiền vệ, cụ thể là một tiền vệ phòng ngự. HLV 56 tuổi này mất Paul Pogba dài ngày, thậm chí vài năm, vì án phạt sử dụng doping và Nicolo Fagioli do án cá cược bóng đá. Ông Allegri muốn có tiền vệ cơ bắp Kalvin Phillips của Manchester City. Khả năng chuyển nhượng của tiền vệ 28 tuổi rất cao bởi anh không còn nằm trong kế hoạch thi đấu của HLV Pep Guardiola. Nếu thất bại với Phillips thì Juventus chuyển hướng sang Pierre-Emile Hojbjerg của Tottenham.

AC Milan tăng cường tuyến phòng ngự

Đội bóng áo sọc đỏ đen đang rơi vào cuộc khủng hoảng phòng ngự kể từ đầu mùa giải tới nay. Lần lượt ba trung vệ là Malick Thiaw, Pierre Kalulu và Simon Kjaer chấn thương buộc HLV Stefano Pioli phải kéo hậu vệ cánh Theo Hernandez vào chơi trung vệ. Ngoài ra, hậu vệ cánh phải Davide Calabria bị chỉ trích khá nhiều vì phong độ giảm sút. AC Milan vẫn nằm trong top 3 nhưng cần có một hậu vệ giàu kinh nghiệm và đa năng để giải quyết khó khăn cho HLV Pioli trong việc bố trí hàng phòng ngự ở nửa sau mùa giải. Ngoài ra, tiền đạo Luka Jovic đã ghi bàn 3 trong 4 trận gần đây nhưng cũng cần thêm 1 tiền đạo nữa nhằm dự phòng cho lão tướng 37 tuổi Olivier Giroud sa sút phong độ hoặc chấn thương.

Napoli “nhớ” Kim Min-jae

Napoli mùa giải trước vô địch Scudetto một cách rất thuyết phục khi hơn đội về nhì tới 16 điểm, là đội có hàng công mạnh nhất (77 bàn) và hàng thủ chắc chắn nhất (28 bàn thua). Vậy mà giờ đây mới qua 17 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2023-2024, Napoli đã để thủng lưới 21 bàn và là đội có hàng thủ tệ nhất trong top 11 đội. Nguyên nhân chính là Napoli để trung vệ Kim Min-jae gia nhập Bayern Munich mùa hè vừa qua.

Những sự sắp xếp cặp trung vệ của cựu HLV Rudi Garcia cũng như HLV đương nhiệm Walter Mazzarri giữa Amir Rrahmani, Juan Jesus và Natan vẫn chưa ổn. Ông chủ Aurelio De Laurentiis cho biết sẽ mua ít nhất một trung vệ và một hậu vệ cánh phải để giảm tải cho đội trưởng Giovanni Di Lorenzo. Nguồn tài chính để mua sắm trong tháng Giêng 2024 có thể từ việc bán Eljif Elmas cho Leipzig.

HOÀNG HƯNG