Cuộc so tài giữa Jamal Musiala và Florian Wirtz

Trận đấu giữa Bayern Munich với Bayer Leverkusen có rất nhiều điều để người hâm mộ chờ đợi, trong đó cuộc so tài của hai tài năng trẻ bóng đá Đức là Jamal Musiala (Bayern Munich) và Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

Floran Wirtz (Leverkusen) và Jamal Musiala (Bayern Munich)

Bayern Munich xác định đây là mùa giải mà họ sẽ lấy lại Đĩa bạc từ tay Bayer Leverkusen. Hùm xám của tân HLV Vincent Kompany có sự khởi đầu mạnh mẽ ở Bundesliga khi là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận, trung bình ghi 4 bàn/trận. Bayern Munich muốn lấy trận đấu vào cuối tuần này khi tiếp ĐKVĐ trên sân nhà để thể hiện sức mạnh của mình phù hợp với mục tiêu đề ra.

Trận đấu có khá nhiều điều để người hâm mộ chờ đợi. Đó là cuộc chiến cân não của HLV trẻ tuổi: Vincent Kompany của chủ nhà và Xabi Alonso của đội khách. Đó là cuộc đấu tay đôi giữa tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich với trung vệ Jonathan Tah của Bayer Leverkusen. Đó là những cầu thủ chạy cánh Alphonso Davies – Konrald Laimer chủ nhà với Jeremie Frimpong – Alex Grimaldo đội khách. Một điểm chờ đợi nữa là hai tài năng trẻ cùng 21 tuổi của bóng đá Đức: Jamal Musiala của Bayern Munich và Florian Wirtz của Bayer Leverkusen.

Xét về tổng thể, Musiala nhỉnh hơn Wirtz một chút. Tiền đạo cánh Hùm xám có 36 bàn sau 118 trận, trong khi tiền vệ tấn công của ĐKVĐ Bundesliga có 29 bàn sau 113 trận. Wirtz lại trội hơn ở khâu kiến tạo với 35 lần giúp đồng đội ghi bàn, còn Musiala là 26 lần.. Musiala trung bình 114 phút, còn Wirtz cần tới 134 phút để có 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo cho CLB của mình.

Musiala và Wirtz đều phát huy tốt sở trường của mình. Musiala là tiền đạo nên có nhiều cú sút về phía khung thành đối phương hơn Wirtz (199 so với 165). Wirtz chơi tiền vệ tổ chức nên kiến tạo nhiều hơn đồng đội ở đội tuyển Đức (268 so với 167). Cầu thủ Bayer Leverkusen giữ vai trò tổ chức lối chơi nên chạy nhiều hơn Musiala (12,1 km/trận so với 11,3km/trận).

Nếu chỉ xét số liệu trong 4 trận đầu mùa thì Wirtz đang vượt trội Musiala ở nhiều khía cạnh. Wirtz có 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, trong lúc Musiala chỉ có 3 bàn thắng. Wirtz tung ra 16 cú dứt điểm, hơn Musiala 4 cú. Qua số liệu này cũng hiểu được vì sao Bayern Munich quyết tâm mua Wirtz trong năm 2025 dù mức phí chuyển nhượng trên 100 triệu euro.

