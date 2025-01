Công bố danh sách bầu chọn Quả bóng vàng rút gọn năm 2024: Cân tài ở nhiều hạng mục

Đắn đo khi “chọn mặt gởi vàng”

Mùa bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2024 khởi động vào ngày 5-11-2024 bằng buổi họp báo giới thiệu giải thưởng và công bố các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành. Sau đó, trước thềm ASEAN Cup 2024, Ban tổ chức đã tiến hành gởi phiếu bầu đến các đại biểu gồm HLV các đội tuyển quốc gia nam, nữ, đội tuyển futsal nam, nữ…; HLV, thủ quân các CLB chuyên nghiệp, đội nữ, đội tuyển futsal; giới truyền thông; các chuyên gia.

Ngày 15-1-2025, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm phiếu để xác định những gương mặt ưu tú nhất, có tên trong tốp 5 ở các hạng mục Quả bóng vàng nam, nữ, futsal và tốp 3 ở các hạng mục Cầu thủ nam, nữ (U21) xuất sắc, cầu thủ nước ngoài xuất sắc.

Việc chốt thời gian bầu chọn Giải thưởng Quả bóng vàng 2024 sau trận tranh chung kết ASEAN Cup 2024 (ngày 5-1) không chỉ góp phần vào tinh thần thi đấu, sự cống hiến của các tuyển thủ mà còn làm tăng sự hấp dẫn ở các lá phiếu khi phần đông đại biểu đều chờ đợi kết quả cuối cùng của đội tuyển ở giải đấu này. Nhờ thế, những thể hiện của các tuyển thủ tại đấu trường Đông Nam Á, cùng sự đóng góp của họ trong cả mùa bóng tại đấu trường V-League, Cúp Quốc gia, giải hạng nhất, vòng loại 2 World Cup 2026… đã được ghi nhận qua những phiếu bầu mà các đại biểu đã rất đắn đo khi “chọn mặt gởi vàng”.

Người quen đụng độ

Kết quả tốp 5 ở hạng mục Quả bóng vàng nam khá gay cấn khi có sự hiện diện của hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, vốn luôn có cầu thủ vào tốp đầu trong những mùa bầu chọn vừa qua là Tuấn Hải và Thành Chung. Bộ đôi này vừa tạo dấu ấn ở ASEAN Cup 2024 và cũng có được sự ổn định về phong độ xuyên suốt mùa bóng 2024.

Nguyễn Quang Hải đang là thủ lĩnh không chỉ ở CLB CAHN mà còn nằm trong ban cán sự của đội tuyển Việt Nam, vừa điều tiết thế công và cũng ghi những bàn thắng quan trọng. Tiến Linh giữ được phong độ liền mạch từ đầu năm 2024 và ở tốp ghi bàn hàng đầu tại V-League cũng như ASEAN Cup 2024. Trong khi đó Hoàng Đức, cầu thủ duy nhất đang thuộc biên chế CLB hạng nhất nhưng đã có nhiều nỗ lực, dấu ấn tại V-League 2023-2024 trong đội hình CLB Viettel, và hiện là ở đội hạng nhất Phù Đổng Ninh Bình. Hoàng Đức cũng là nhân tố quan trọng ở khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam vừa chinh phục ASEAN Cup 2024.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, Huỳnh Như, cầu thủ đang giữ kỷ lục 5 lần giành Quả bóng vàng nữ sẽ có sự cạnh tranh gay gắt với các đồng nghiệp đến từ CLB TPHCM I và Than KSVN. Cuộc so tài giữa hai nhà vô địch trong mùa bóng 2024 là khá cân sức, nếu như ĐKVĐ quốc gia TPHCM I có Thùy Trang, Tuyết Ngân thì ĐKVĐ Cúp Quốc gia Than KSVN có Dương Thị Vân và Trúc Hương.

Tại hạng mục Quả bóng vàng futsal, CLB hùng mạnh Thái Sơn Nam TPHCM vẫn chiếm áp đảo về quân số trong tốp 5 với Mạnh Dũng, Đức Hòa, Thịnh Phát và Văn Ý. Nhưng sự tỏa sáng của thủ môn Văn Tú tại giải futsal Đông Nam Á 2024 cùng với ngôi vô địch giải futsal Cúp Quốc gia trong thành phần CLB Thái Sơn Bắc vào cuối năm đã giúp anh kéo điểm rất mạnh mẽ.

Danh sách rút gọn 6 hạng mục 1. Quả bóng vàng nam - Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội) - Nguyễn Hoàng Đức (CLB TC Viettel/Phù Đồng Ninh Bình) - Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội) - Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội) - Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex Bình Dương) 2. Quả bóng vàng nữ - Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than Khoáng sản Việt Nam) - Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM I) - Huỳnh Như (Lank FC/CLB TPHCM I) - Trần Thị Thùy Trang (CLB TPHCM I) - Dương Thị Vân (CLB Than Khoáng sản Việt Nam) 3. Quả bóng vàng Futsal - Nguyễn Mạnh Dũng (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Nguyễn Thịnh Phát (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) - Phạm Văn Tú (CLB Thái Sơn Bắc) - Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam TPHCM) 4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc - Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) - Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex Bình Dương) - Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel) - Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa) 5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc - Vũ Thị Hoa (CLB Phong Phú Hà Nam) - Nguyễn Thị Thùy Linh (CLB TPHCM I) - Lưu Hoàng Vân (CLB Phong Phú Hà Nam) 6. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc - Alan Alexander (CLB Bình Định/Công an Hà Nội) - Hendrio Araujo (CLB Thép Xanh Nam Định) - Rafaelson Bezerra Fernandes/Nguyễn Xuân Son (CLB Thép Xanh Nam Định).

Nguyễn Xuân Son năm thứ hai góp mặt ở tốp rút gọn

Mùa bầu chọn năm ngoái, Rafaelson đã bứt đi để giành giải thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc đầy ấn tượng. Tiếp tục phong độ ổn định, và thậm chí mạnh mẽ hơn, Rafaelson đoạt cú ăn ba ở mùa bóng 2023-2024 với các danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc và Bàn thắng đẹp nhất.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch để ra sân với tư cách cầu thủ Việt Nam qua tên gọi Nguyễn Xuân Son, tay săn bàn này tiếp tục gây tiếng vang ở đấu trường khu vực khi giành giải Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất và cùng Tiến Linh có mặt ở đội hình tiêu biểu. Chân sút này đang có 2 sự cạnh tranh trong tốp 3 ở hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc 2024 là Hendrio (đồng đội của anh ở CLB Nam Định) và Alan (Công an Hà Nội).

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ (U21) xuất sắc, Nguyễn Thị Thùy Linh của TPHCM I gặp sự cạnh tranh từ 2 cô gái cùng thuộc biên chế Phong Phú Hà Nam là Vũ Thị Hoa và Lưu Hoàng Vân. Cả hai đã gây ấn tượng khi cùng Phong Phú Hà Nam vô địch giải U19 nữ quốc gia cùng các danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc (Vũ Thị Hoa) và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng (Hoàng Vân). Còn ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam (U21) hứa hẹn tranh chấp quyết liệt giữa các “tiểu tướng” khi họ còn đang là trụ cột ở các CLB.

