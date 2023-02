Cơ thủ Nguyễn Bích Trâm xin nghỉ tại đội billiards TPHCM

Ngay đầu năm mới 2023, thể thao TPHCM và người hâm mộ billiards & snooker TPHCM nhận tin không vui khi cơ thủ Nguyễn Bích Trâm đã quyết định gác lại sự nghiệp thi đấu thành tích cao cùng đơn vị chủ quản TPHCM.

Bích Trâm đã gởi đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của mình tới Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng và bộ môn billiards & snooker TPHCM với nguyện vọng nghỉ thi đấu để tập trung cho công việc riêng.

Đơn xin nghỉ của Bích Trâm được cô nêu nguyện vọng “Tôi đã tham gia với vai trò VĐV bộ môn billiard & snooker trong nhiều năm. Nay vì lý do cá nhân tôi xin phép Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng và bộ môn billiards & snooker TPHCM cho tôi được chấm dự hợp đồng lao động đã ký kết với Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng với lý do: Thời gian tới tôi sẽ tập trung cho công việc kinh doanh của bản thân do đó không thể đảm bảo thời gian tập luyện và thi đấu cho đội tuyển billiards & snooker thành phố. Khi sắp xếp được công việc kinh doanh ổn định, bản thân sẽ xin được tập luyện và thi đấu trở lại...”. Đồng thời, Bích Trâm cũng khẳng định mình cam kết không tham gia tập luyện, thi đấu cho các đơn vị khác tại Việt Nam và nếu có điều kiện hoặc được tập trung thì chỉ thi đấu cho TPHCM.

Cô cũng khẳng định trên trang facebook cá nhân, qua đó tránh những hiểu nhầm đó là bản thân đã có ý định xin nghỉ từ năm 2022 nhưng trước nhiệm vụ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và được sự động viên của lãnh đạo bộ môn billiards & snooker TPHCM thì mình vẫn tiếp tục thi đấu tại giải trên. Tới lúc này, Bích Trâm xin nghỉ nhưng chỉ là tạm ngưng tập luyện để tập trung cho công việc riêng của bản thân.

Bích Trâm là thành viên đội tuyển billiards & snooker Việt Nam tại SEA Games 31 và cô giành tấm HCĐ ở nội dung pool 9 bóng nữ. Ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Bích Trâm lọt vào chung kết gặp đồng đội Huỳnh Thị Ngọc Huyền (cùng TPHCM) nội dung pool 10 bóng nữ nhưng để thua và nhận HCB.