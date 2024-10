CLB Long An ra mắt nhà tài trợ mùa bóng 2024-2025

Chiều 30-10, tại trụ sở Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Long An đã diễn ra lễ ký hợp đồng tài trợ giữa LPBank và CLB bóng đá Long An. Đây được xem là sự đồng hành kịp lúc để tiếp “lửa” cho một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì, tiến bước.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty CP Thể thao Long An (thứ hai từ phải sang) bắt tay cùng ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc LPBank chi nhánh Long An tại lễ ký hợp đồng.

Ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng mới, đơn vị quản lý của CLB Long An lúc đó là Công ty CP Phát triển bóng đá Long An đã thông báo trả đội bóng về cho Sở VH-TT&DL tỉnh vì thiếu kinh phí hoạt động. Mọi chuyện lúc ấy trở nên nan giải khi tình hình chung, một số CLB hạng Nhất cũng lâm hoàn cảnh tương tự.

Khả năng xấu nhất mà người hâm mộ bóng đá Long An nghĩ đến là việc đội nhà sẽ dừng bước, không thể tiếp tục có tên ở bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng sau đó, từ nỗ lực của Sở VH-TT&DL tỉnh Long An và Công ty CP Phát triển thể thao Long An (thay cho Công ty CP phát triển bóng đá Long An), CLB Long An đã tiếp tục được duy trì khi nhận được sự tiếp sức kịp thời từ nhà tài trợ LPBank.

Sự đồng hành của LPBank đã giúp CLB Long An kịp ghi tên tham dự mùa bóng 2024-2025 vào giờ chót

Việc ký kết hợp đồng tài trợ này, LPBank không chỉ mang lại nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của CLB Bóng đá Long An mà còn là động lực để bổ sung lực lượng và nâng cao tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Đặc biệt, ngân hàng này mong muốn trực tiếp đóng góp vào công tác đào tạo thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, mục tiêu đưa CLB thăng hạng và tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp cấp ĐTQG Việt Nam.

Sự hợp tác này được đánh giá là xu thế tất yếu nhằm tăng cường các lợi thế cạnh tranh song phương, đồng hành vì mục tiêu xã hội thịnh vượng bền vững, qua đó tạo nên một môi trường bóng đá lành mạnh, khởi sắc.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, nhà tài trợ cùng tập thể CLB Long An chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Long An ôn lại quá khứ hào hùng của bóng đá Long An trong 20 qua với sự đồng hành của ông bầu Võ Quốc Thắng. Ở thời điểm khó khăn hiện tại, CLB Long An tiếp tục nhận nhận thêm sự chung sức từ bầu Đức, bầu Thụy để qua đó hy vọng bóng đá Long An tiếp tục vững tiến.

Tại vòng 1 giải hạng Nhất 2024-2025, CLB Long An đã chia điểm với đối thủ mạnh là PVF với tỷ số 0-0. Trận đấu ở vòng 2 vào cuối tuần này, đội sẽ có chuyến làm khách gặp ứng viên thăng hạng là Ninh Bình, sẽ là thử thách lớn với thầy trò đội bóng này.

QUỐC CƯỜNG