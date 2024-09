Chuỗi 35 trận bất bại của Leverkusen đã kết thúc… bây giờ thì sao?

Trước thứ Bảy, Bayer Leverkusen đã không bị đánh bại ở Bundesliga kể từ ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải 2022-23, khi họ thua Bochum 0-3.

Đội bóng của Xabi Alonso đã gây chấn động thế giới khi họ tiếp tục có chiến dịch Bundesliga bất bại đầu tiên trên con đường nâng cao Meisterschale – Chiếc đĩa bạc vào mùa 2023-24. Đó là một mùa giải lịch sử đối với Leverkusen, giành chức vô địch Bundesliga đầu tiên và trở thành câu lạc bộ thứ năm vô địch giải đấu và cú đúp DFB-Pokal kể từ khi Bundesliga được thành lập, sau Bayern Munich (13 lần), Ciligne, Werder Bremen và Borussia Dortmund.

Họ cũng đã tiến rất gần tới cú ăn ba đáng chú ý, khi lọt vào chung kết Europa League chỉ để thua 0-3 trước Atalanta ở Dublin. Điều đó không chỉ khiến họ mất đi một danh hiệu nữa mà còn chấm dứt chuỗi 51 trận bất bại đáng kinh ngạc trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, vị thế bất bại của họ ở Đức vẫn được giữ nguyên và Leverkusen bắt đầu mùa giải 2024-25 bằng chiến thắng ở siêu cúp Đức trước Stuttgart trên chấm phạt đền, và sau đó bằng chiến thắng kịch tính 3-2 muộn màng trước Borussia Monchenladbach tại vòng đấu đầu tiên của Bundesliga. Pha phản công thành công của Florian Wirtz sau quả phạt đền bị cản phá ở phút 101 đã mang lại cho họ 3 điểm tại Borussia-Park.

Tuy nhiên, chỉ trong trận thứ hai trong hành trình bảo vệ danh hiệu, Leverkusen đã bị RB Leipzig đánh bại trên sân nhà, chấm dứt chuỗi 35 trận bất bại sau 462 ngày kể từ trận thua cuối cùng tại giải VĐQG. Để xát muối vào vết thương, đoàn quân của Alonso đã dẫn trước 2-0 nhưng lại thua ngược. Tệ hơn, Leverkusen có 26 cú sút so với 8 cú sút của Leipzig, gần gấp đôi tổng số bàn thắng dự kiến ​​(xG) so với đối thủ (2,23 đến 1,14) và có 56 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương so với 13 của Leipzig.

Bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 80 của Openda là một viên thuốc đắng khó nuốt, đồng thời mang đến một sự trớ trêu nhất định khi xét đến số lần Leverkusen ghi bàn lội ngược dòng muộn màng để gây đau lòng cho đối thủ của họ trong mùa trước.

Nhưng người hâm mộ Leverkusen không nên khóc khi vì kỷ lục đã kết thúc, họ nên ăn mừng vì điều đó đã xảy ra.

Cuối cùng, Leverkusen đau đớn thua kém một trận so với Hamburg để có chuỗi trận bất bại dài thứ hai trong lịch sử Bundesliga (36 trận từ 1982 đến 1983), mặc dù kém xa kỷ lục 53 trận bất bại của Bayern Munich từ năm 2012 đến 2014.

Nhưng đó là một chuỗi trận đáng chú ý của một đội đang nằm trong khu vực xuống hạng khi HLV Alonso đến vào tháng 10 năm 2022. Trong 35 trận đó, Leverkusen thắng 29 và chỉ hòa 6, ghi 92 bàn từ 77,7 xG và để thủng lưới 26 lần từ 31,7 xG.

Leverkusen đã trở nên nổi tiếng với những bàn thắng muộn, ghi 19 bàn sau phút 80 trong các trận đấu ở Bundesliga kể từ đầu mùa giải trước, với 9 bàn trong số đó đến ở những phút bù giờ của hiệp hai. Trong số 9 bàn thắng đó, 4 bàn là bàn thắng ấn định chiến thắng và 3 bàn là bàn gỡ hòa, 2 bàn còn lại chỉ đơn thuần là tô điểm thêm cho chiến thắng.

Tuy nhiên, giờ đây chuỗi trận của họ đã bị phá vỡ, có phải đã đến lúc người hâm mộ Leverkusen hoảng sợ? Rốt cuộc, trong cả hai trận đấu mùa này, họ đều bị dẫn trước 2-0, điểm khác biệt là họ ghi bàn thứ ba quyết định vào lưới Gladbach thay vì để thủng lưới một bàn như trận gặp Leipzig.

Đó là điều mà Alonso cần phải giải quyết, nhưng những mối quan tâm rộng hơn dường như không cần thiết vào lúc này. Như đã đề cập, Leverkusen có thể coi mình là người kém may mắn khi không đánh bại được Leipzig dù dẫn đầu ở hầu hết mọi chỉ số. Lý do khiến chuỗi trận bất bại như của họ rất hiếm là vì bóng đá thường có thể tạo ra những trận đấu mà mọi thứ không theo ý muốn của bạn, trong khi việc đối đầu với một tiền đạo sát thương như Openda vào ngày đó rõ ràng không giúp ích được gì.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta đã điều chỉnh lại dự báo sau trận thua của Leverkusen. Trước chiến dịch 2024-25, nhà đương kim vô địch được coi là đội có nhiều khả năng vô địch Bundesliga nhất với 48,2% cơ hội, dẫn trước Bayern là 21,7%. Tuy nhiên, sau hai chiến thắng mà đội bóng của Vincent Kompany, Bayern hiện đã vượt qua Leverkusen, giành lại ưu thế với 32% số lần xuất hiện, trong khi đội của Alonso hiện chỉ còn 30,3% khả năng vô địch.

Hai đội gặp nhau ở Munich vào cuối tháng 9, điều này sẽ hấp dẫn như cả hai cuộc đụng độ ở mùa giải trước. Trước đó, Leverkusen tới Hoffenheim trước khi tiếp đón Wolfsburg ở Bundesliga, bắt đầu chiến dịch Champions League trên sân khách Feyenoord. Trên lý thuyết, đó là những cơ hội lý tưởng để lấy lại tinh thần và chứng minh rằng thất bại trước Leipzig chỉ là một trục trặc.

Trải qua chuỗi 35 trận bất bại trong giải đấu là một thành tích to lớn và là dấu hiệu của một đội có thực chất sẽ tồn tại ở đây. Tuy nhiên, đây là thất bại đầu tiên của họ sau một thời gian và cách Bayer Leverkusen phản ứng trước một thất bại hiếm hoi có thể là yếu tố quyết định cuộc đua danh hiệu mùa này ở Đức.

HỒ VIỆT