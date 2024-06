Chiến thắng thứ hai cho Xe tăng Đức

Kai Havertz (Đức) và Dominik Szoboszlai (Hungary)

Lần cuối cùng Đức thắng hai trận đầu tiên ở một kỳ Euro là năm 1996 trên đất Đức mà cuối cùng họ đã giành chức vô địch sau trận chung kết thắng CH Séc nhờ bàn thắng vàng. Trận thắng 5-1 quá thuyết phục trước Scotland trong ngày mở màn Euro 2024 tạo sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Đức trước trận đấu thứ hai gặp Hungary. Nên nhớ là Hungary thắng 1 hòa 2 trong 3 trận gặp Đức gần đây nhất.

Việc ông Julian Nagelsmann có thay đổi đội hình xuất phát so với trận thắng Scotland đang trở thành đề tài tranh cãi ở Đức. Nhiều người cho rằng đó là đội hình tuyệt vời vì đã thắng tới 5-1, trong đó tiền đạo Kai Havertz kết nối tốt với các cầu thủ tuyến giữa để áp đảo hàng thủ đối phương. Một số người khác lại tin rằng Niclas Fullkrug xứng đáng ở vị trí trung phong hơn và HLV trẻ nhất trong lịch sử Euro (36 tuổi 327 ngày) cần điều chỉnh lại tuyến giữa. Đội trưởng Ilkay Gundogan ngồi ngoài để nhường chỗ cho Florian Wirtz từ cánh phải vào chơi vai trò nhạc trưởng, Jamal Musiala vẫn đá cánh trái và Leroy Sane chơi ở cánh phải.

Thực ra, điều ông Nagelsmann quan tâm không phải là sự thay thế các cá nhân mà lối chơi tập thể. Với Hungary thì cốt lõi là phải bắt chết cho được đội trưởng Dominik Szoboszlai như cách Thụy Sĩ đã làm. Đó là lý do mà nguồn tin nội bộ đội tuyển Đức cho biết là ban huấn luyện nghiên cứu rất kỹ trận đấu giữa Hungary – Thụy Sĩ vừa qua. Khả năng cao ông Nagelsmann thay Robert Andrich bằng Emre Can ở khu vực giữa sân bởi vì cầu thủ đội trưởng Borussia Dortmund có khả năng chơi rộng và chịu khó va chạm nhằm ngăn cản Szoboszlai hoạt động.

HLV Marco Rossi quá thất vọng vì Hungary thua đậm Thụy Sĩ 1-3 trong trận mở màn. Nhà cầm quân người Italia thừa nhận Hungary có sự chệch choạc về chiến thuật nên chơi thụ động và không tạo đủ áp lực lên khung thành đối phương. Ông Rossi cũng nhận ra Đức bây giờ đã khác rất nhiều so với những lần gần đây 2 đội gặp nhau. “Nếu chúng tôi không có sự cải thiện so với trận đấu vừa qua thì gần như chắc chắn không thể đánh bại được chủ nhà. Đức đã khác rất nhiều so với những trận đấu gần đây và tôi nhận định Đức mới là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch Euro 2024. Tôi nghĩ không ai bỏ ra một xu để cá cược Hungary giành thắng lợi ở trận đấu với Đức”.

Đức sẽ bắt chết thành công Szoboszlai? Thụy Sĩ thành công bởi vì HLV Murat Yakin xếp toàn bộ những cầu thủ chơi ở trục dọc đều dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Granit Xhaka, Remo Freuler, Ricardo Rodriguez…nên họ “đọc” quá tốt cách di chuyển của đội trưởng Hungary trong suốt trận đấu. Trong khi đó, cách chơi ham dâng cao của trung vệ Antonio Rudiger hay những tài năng cùng 21 tuổi như Musiala và Wirtz khó cản nổi Szoboszlai. Ông Rossi dù nhận Hungary nằm ở chiếu dưới nhưng nhắc các học trò về kỳ Euro lần trước khi đội nhà mở đầu bằng trận thua Bồ Đào Nha 0-3, trận kế tiếp hòa Pháp 1-1 và trận cuối cùng hòa Đức 2-2 dù đã dẫn trước 2-1 tới phút 84 nên đành mất tấm vé dự vòng knock out. Đương nhiên, Hungary nuôi hy vọng tạo cú sốc đầu tiên ở Euro lần này.

Đối đầu trực tiếp:

24/09/2022 Đức – Hungary 0-1 Nations League

12/06/2022 Hungary – Đức 1-1 Nations League

24/06/2021 Đức – Hungary 2-2 Euro 2020

04/06/2016 Đức – Hungary 2-0 Giao hữu

30/05/2010 Hungary – Đức 0-3 Giao hữu

Đội hình dự kiến:

ĐỨC (4-2-3-1): Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Maximilian Mittelstadt – Toni Kroos, Emre Can - Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Florian Wirtz - Kai Havertz

HUNGARY (3-4-3): Peters Gulacsi – Adam Lang, Willi Orban, Attila Szalai - Bence Bolla, Milos Kerkez, Roland Sallai, Adam Nagy- Callum Styles, Dominik Szoboszlai, Barnabas Varga

Dự đoán: Đức thắng 3-1

HOÀNG HƯNG