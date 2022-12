CĐV Indonesia để lại hình ảnh xấu xí ở trận đấu với Thái Lan

Các tuyển thủ Indonesia đã chơi trận cầu rất hay để khiến nhà vô địch Thái Lan đầy may mắn rời khỏi sân Gelora Bung Karno với kết quả hòa 1-1. Tiếc rằng, màn trình diễn của các học trò HLV Shin Tae-yong không thể khỏa lấp sự xấu xí mà người hâm mộ nhà gây ra trước trận đấu.

Cụ thể, trước khi trận đấu diễn ra, hàng trăm CĐV Indonesia quá khích đã chặn đầu xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đến sân thi đấu. Theo truyền thông Thái Lan, những người này đã la hét, đốt pháo và phát ra lời tục tĩu lẫn giơ cả “ngón tay thối” đến các thành viên của đội khách. Thậm chí, cửa kính của xe buýt còn bị nứt khi nhóm hooligan ném vật thể lạ vào.

May mắn khi đội tuyển Thái Lan không bị ảnh hưởng đến thân thể và kịp đến sân Gelora Bung Karno để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà. Dẫu vậy, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) lẫn các CĐV Indonesia chân chính trong mắt bạn bè quốc tế. Đây không phải lần đầu bóng đá Indonesia bị mang tiếng do các hooligan gây ra, nhưng giới chức của quốc gia này chưa thể thay đổi. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, không khó để bắt gặp những lời chỉ trích, mỉa mai đến công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Với việc không đảm bảo công tác an ninh an toàn của trận đấu, PSSI khả năng cao sẽ đối mặt với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lẫn Đông Nam Á (AFF). Sự việc đáng tiếc mà các CĐV Indonesia gây ra sẽ trở thành bài học cho Liên đoàn/Hiệp hội khác trong khu vực để có kế hoạch đảm bảo tốt công tác tổ chức trận đấu, đặc biệt liên quan đến sự an toàn của đội khách đến thi đấu.

Trở lại với trận hòa 1-1 của Indonesia trước Thái Lan. Kết quả này vẫn giúp 2 đội xây chắc ngôi đầu bảng A với 7 điểm. Dù vậy, Thái Lan tạm đứng đầu nhờ hơn chỉ số phụ. Xếp vị trí thứ 3 với 1 điểm kém hơn, Campuchia đang bám rất sát cho mục tiêu giành một trong 2 vé lọt vào bán kết AFF Cup 2022.