Cầu thủ Công an Hà Nội đạp Hoàng Đức bị xem xét kỷ luật

Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi hồ sơ đến Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để xem xét hành vi vào bóng thô bạo của Hoàng Văn Toản (Công an Hà Nội) với Nguyễn Hoàng Đức (Viettel FC) ở vòng 3 V-League 2023 trên sân Hàng Đẫy.

Pha va chạm diễn ra ở phút 59, khi Văn Toản trong pha tranh chấp với Hoàng Đức đã đạp thẳng vào cổ chân của đồng nghiệp. Dù đứng gần vị trí phạm lỗi, nhưng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ rút thẻ vàng cho hành vi của Văn Toản, còn Hoàng Đức nằm sân đau đớn.

Dù được bác sĩ chăm sóc, nhưng Hoàng Đức sau khi thi đấu thêm vài phút đã ra ký hiệu thay người với HLV Thạch Bảo Khanh. Sau trận đấu, tuyển thủ Việt Nam được đi thăm khám và may mắn chấn thương chỉ xảy ra ở phần mềm. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi cần thêm vài ngày hồi phục, để ngỏ khả năng ra sân với Viettel FC ở cuộc tiếp đón Nam Định thuộc vòng 4 V-League 2023 vào tối 19-2. Sáng 15-2, Hoàng Đức xuất hiện ở một sự kiện tại Hà Nội với chân trái bị sưng vù.

Về phía Văn Toản khả năng cao nhận án treo giò ít nhất 2 trận từ Ban kỷ luật VFF. Quyết định chính thức sẽ được đơn vị đưa ra trước khi vòng đấu tiếp theo của V-League 2023 lăn bóng vào ngày 17-2 tới.

Sau khi Hoàng Đức bị thay ra, các cầu thủ Viettel vẫn duy trì thế trận tốt trước Công an Hà Nội. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh ghi thêm 1 bàn thắng do công của Nguyễn Đức Chiến, để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1. Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới đưa đội bóng áo lính tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 5 điểm. Công an Hà Nội đứng sau một bậc khi có 3 điểm. Vòng tới, thầy trò HLV Paulo Foiani làm khách trên sân Pleiku của HA.GL, đội bóng cũng có 3 điểm nhưng là 3 trận hòa.