Cầu lông và bóng bàn Việt Nam mở màn chiến dịch Asian Paragames

Ngày 16-10, ba vận động viên của đội tuyển cầu lông và bóng bàn người khuyết tật Việt Nam bắt đầu tranh tài tại Asian Para Games 2026, trở thành những gương mặt đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam bước vào thi đấu tại Nhật Bản.

Đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự những môn đầu tiên vào ngày 16-10.

Dù lễ khai mạc Asian Para Games 2026 phải đến ngày 18-10 mới diễn ra, các cuộc tranh tài ở môn cầu lông và bóng bàn đã khởi động từ hôm nay (16-10). Đây cũng là hai môn thi đấu sớm nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay.

Trong số ba vận động viên ra quân, Văn Anh Tuấn là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam. Hai suất còn lại thuộc về đội tuyển bóng bàn với Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn tham dự theo diện đặc cách. Tuy lực lượng khá mỏng, cả hai đội tuyển đều đã có sự chuẩn bị từ trước nhằm hướng đến những màn trình diễn tốt nhất trên đất Nhật Bản.

Với Văn Anh Tuấn, việc được góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho vận động viên người khuyết tật mang ý nghĩa đặc biệt. Tay vợt Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản từ sớm để làm quen với điều kiện thi đấu. Anh tham gia buổi tập cùng một vận động viên Nepal tại nhà thi đấu Gifu, thành phố Ichinomiya. Những buổi tập như vậy giúp Anh Tuấn điều chỉnh cảm giác cầu, đồng thời có thêm thời gian thích nghi trước khi đối đầu các đối thủ quốc tế.

Trong khi đó, hai vận động viên bóng bàn cũng hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng về kỹ thuật và thể lực. Trước khi sang Nhật Bản, các tuyển thủ đã tham gia đợt tập huấn nâng cao tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ Quốc gia.

Cầu lông và bóng bàn cùng lĩnh ấn tiên phong, thi đấu vào ngày 16-10.

Theo lịch của ban tổ chức, cầu lông và bóng bàn thi đấu trong hai ngày 16 và 17-10, trước khi tiếp tục các nội dung từ ngày 19 đến 23-10. Các trận cầu lông diễn ra tại Ichinomiya, còn bóng bàn được tổ chức ở Sky Hall Toyota. Việc phải thi đấu ngay trước lễ khai mạc khiến quá trình ổn định thể trạng và làm quen với sân bãi trở thành yếu tố quan trọng đối với các tuyển thủ.

Asian Para Games lần thứ 5 được tổ chức tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 18 đến 24-10, với sự góp mặt của khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn.

Ở kỳ đại hội gần nhất tại Hàng Châu năm 2023, Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương, gồm 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 toàn đoàn. Kết quả này cũng tạo ra những kỳ vọng mới cho các tuyển thủ trước hành trình tranh tài tại Nhật Bản.

Bên cạnh cầu lông và bóng bàn, đoàn Việt Nam còn có những gương mặt giàu kinh nghiệm như lực sĩ Lê Văn Công hay kình ngư Lê Tiến Đạt, những vận động viên được kỳ vọng có thể cạnh tranh huy chương ở các nội dung sở trường.

HƯƠNG THU