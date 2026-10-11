Đưa y học thể thao đến gần người dân giữa ngày hội vận động

Hơn 2.500 lượt kiểm tra sức khỏe, trên 750 lượt khám và tư vấn chuyên sâu là những kết quả nổi bật của Bệnh viện Thể thao Việt Nam tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Từ hoạt động này, thông điệp tập luyện khoa học, phòng ngừa chấn thương được chuyển tải thiết thực đến cộng đồng.

Lực lượng y, bác sĩ tiến hành thăm khám sức khỏe tại Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Ảnh: TÂM MINH

Chủ động chăm sóc sức khỏe giữa ngày hội thể thao

Trong hai ngày 10 và 11-10, khu vực hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) trở nên sôi động với các hoạt động hưởng ứng Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Giữa dòng người tham gia chạy bộ, giao lưu và trải nghiệm các môn thể thao, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam tất bật với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn người dân vận động an toàn.

Để phục vụ sự kiện quy tụ đông đảo người dân, vận động viên và lực lượng vũ trang, bệnh viện đã chuẩn bị phương án y tế từ sớm.

Theo kế hoạch được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, lực lượng cấp cứu được bố trí tại các vị trí trọng điểm, kết hợp trạm y tế cố định với các tổ cơ động.

Tại khu vực trung tâm, trạm cấp cứu được trang bị bình oxy, cáng cứu thương, nẹp cố định xương, thuốc và vật tư thiết yếu. Xe cứu thương cũng được bố trí sẵn sàng vận chuyển người gặp sự cố đến cơ sở điều trị. Phương án này giúp lực lượng y tế chủ động ứng phó những tình huống có thể xảy ra khi hàng nghìn người cùng tham gia vận động.

Điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại gian hàng của bệnh viện. Theo thống kê sơ bộ, hơn 2.500 lượt người đã được kiểm tra huyết áp, mạch, chiều cao, cân nặng và chỉ số khối cơ thể (BMI). Trong đó, trên 750 lượt được bác sĩ thăm khám, tư vấn chuyên sâu về cơ xương khớp, chấn thương thể thao, dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Ảnh: TÂM MINH

Kết quả sàng lọc bước đầu ghi nhận các vấn đề liên quan đến khớp gối chiếm khoảng 58%, khớp vai 27% và cột sống 13% trong số trường hợp đến tư vấn. Đáng lưu ý, khoảng một phần ba người được kiểm tra có tình trạng thừa cân, béo phì. Những con số này phần nào phản ánh nhu cầu được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe vận động trong cộng đồng.

Lan tỏa thói quen tập luyện khoa học, an toàn

Từ những vấn đề phát hiện qua thăm khám, bác sĩ trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn lựa chọn môn thể thao phù hợp với độ tuổi và thể trạng. Người dân được lưu ý về cách khởi động, điều chỉnh cường độ tập luyện, nhận biết dấu hiệu chấn thương khi chạy bộ, chơi bóng đá, cầu lông hay pickleball.

Đây là những kiến thức cần thiết khi phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh, trong khi nhiều người vẫn duy trì thói quen tập luyện theo cảm hứng, thiếu chuẩn bị về thể lực. Việc tăng cường độ quá nhanh hoặc cố vận động khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu đau có thể dẫn đến những tổn thương kéo dài.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, bệnh viện giới thiệu các kỹ thuật điều trị, phục hồi vận động, phẫu thuật nội soi khớp và đánh giá thể lực, giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của y học thể thao trong đời sống thường ngày.

Để phục vụ sự kiện quy tụ đông đảo người dân, vận động viên và lực lượng vũ trang, bệnh viện đã chuẩn bị phương án y tế từ sớm

Thông qua các tài liệu hướng dẫn và trao đổi trực tiếp với bác sĩ, người tham gia có thêm kiến thức để xây dựng chế độ vận động phù hợp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi, người có bệnh lý cơ xương khớp hoặc những người mới bắt đầu tập luyện thể thao.

Do nhu cầu tư vấn còn lớn, bệnh viện tiếp tục duy trì hoạt động đến hết chiều 11-10 tại trạm tư vấn trên đường Đinh Tiên Hoàng, cạnh nhà hàng Thủy Tạ. Đây cũng là dịp để đội ngũ y tế chuyên ngành tiếp cận gần hơn với cộng đồng, đưa kiến thức phòng ngừa chấn thương vào thực tế.

Từ những cuộc thăm khám ngay bên hồ Hoàn Kiếm, ý nghĩa của ngày hội thể thao được nối dài bằng kiến thức chăm sóc sức khỏe thiết thực. Để phong trào tập luyện duy trì bền vững, mỗi người cần hiểu cơ thể mình, vận động đúng cách và biết bảo vệ sức khỏe trên hành trình rèn luyện lâu dài.

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