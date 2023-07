Cậu cả Terence Crawford: “Nhất thống giang hồ” lần thứ 2, trở thành Đệ nhất quyền thủ không kể cân đầy xứng đáng

Cậu cả có màn trình diễn chiếm ưu thế áp đảo so với The Truth. Trong hiệp đấu thứ 2 và hiệp đấu thứ 7, anh đã hạ knock-down đối thủ (1 lần trong hiệp 2 - và 2 lần trong hiệp 7). Ở hiệp đấu thứ 9, anh đấm cho đối thủ chảy máu đầy mặt mũi. Khi mà Spence loạng choạng và không thể, trọng tài điều hành trận đấu đã phải nhảy vào can thiệp để bảo vệ an toàn tính mạng cho The Truth. Cậu cả giành chiến thắng “out trình”.

“Tôi chỉ mơ ước trở thành Nhà vô địch thế giới, tôi là người luôn nỗ lực tối đa với công việc của mình. Không ai tin tôi sắp sửa ra mắt thiên hạ, nhưng giờ đây, mọi người đều sẽ tin tưởng thật tâm. Chiến thắng này có tất cả mọi ý nghĩa, vì hãy nhìn vào người mà tôi đã tước các đai vô địch. Họ cố gắng bôi đen tôi, loại tôi khỏi cuộc chơi, họ nói tôi không đủ giỏi, tuy nhiên, tôi đã cầu Chúa hãy cho tôi cơ hội để cho cả thế giới thấy rằng là, Terence Crawford tuyệt vời đến thế nào và hôm nay, tôi đã chứng tỏ tôi tuyệt vời thế nào”, Cậu cả tâm sự.

Trận đấu giữa Crawford và Spence được đánh giá là trận “so găng - đọ quyền” lớn nhất lớn nhất của làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới từ trận “thượng đỉnh” giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao diễn ra hồi năm 2015. Nhưng sau khi đánh bại Pacquiao, Mayweather không có được vị thế lớn lao như của Crawford bây giờ.

Crawford hoàn toàn xứng đáng với một vị thế khác, không chỉ là Minh chủ của làng quyền hạng bán trung, anh còn thay thế Canelo Alvaraz, trở thành Đệ nhất quyền thủ không kể cân. Cậu cả là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử, có đến 2 lần “nhất thống giang hồ” hạng cân thi đấu của mình. Một thành tích quá tuyệt vời.

Cậu cả cũng dành tặng mỹ từ cho bại tướng của mình: “Tôi muốn cám ơn Errol Spence và đội của anh ấy, cám ơn khá nhiều, vì chúng tôi đã cùng hợp tác để khiến trận đấu này diễn ra. Đây là trận đấu mà mọi người đều muốn thấy, cả thế giới đều bàn luận về nó và chúng tôi đã cùng trình diễn một show thật tuyệt vời. Người chiến thắng trong trận đấu này sẽ trở thành Đệ nhất quyền thủ không kể cân thật sự”.

Spence chia sẻ sau thất bại “tâm phục khẩu phục”: “Anh ấy là người giỏi hơn trong buổi tối hôm nay, anh ấy đã sử dụng những cú đấm thọc, thời điểm ra đòn của tôi không đúng và anh ấy đã bắt được tôi giữa các đòn quyền. Tôi rất tệ trong buổi tối ngày hôm nay, tôi chẳng có gì để bào chữa, anh ấy là người chơi hay hơn. Anh ấy luôn chọn đúng thời điểm”.

Khi được hỏi, liệu có kích hoạt điều khoản tái đấu trong hợp đồng hay không, Spence cho biết: “Tất nhiên tôi, chúng tôi sẽ tái đấu. Tôi sẽ trở nên tốt hơn nhiều và trận đấu sẽ cân tài hơn. Chúng tôi sẽ tái chiến vào tháng 12, ngay trước thời điểm cuối năm. Chắc chắn chúng tôi sẽ lại tái đấu”. Spence cũng không loại trừ khả năng, anh sẽ tái đấu ở hạng cân dưới trung!