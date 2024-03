Các đội quốc tế háo hức chờ giải futsal giao hữu ở TPHCM

Trong lần đầu sang TPHCM tham dự Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, hai đội khách mời Morocco và New Zealand thể hiện rõ sự hào hứng song cũng cực kỳ nghiêm túc khi chia sẻ về mục tiêu của mình.

Iran dự Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 với đội hình gần như mạnh nhất để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024.

Trong buổi họp báo diễn ra vào chiều 27-3, HLV Adil Sayeh của Morocco mở đầu bằng lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá TPHCM đã gửi lời mời lẫn tiếp đón đầy chu đáo kể từ khi đại diện đến từ châu Phi có mặt ở địa phương.

Morocco đang trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trước khi sang TPHCM. Theo HLV Adil Sayeh, dù mang sang TPHCM với “đội hình B”, gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng đây là những gương mặt đầy tiềm năng của nền futsal số 1 châu Phi đang có được. Ông phát biểu: “Việc thi đấu với 3 đội futsal mạnh ở giải đấu này là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Morocco có dịp được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đang xây dựng một lực lượng nhằm chuẩn bị cho tương lai”.

Cùng với đội chủ nhà Việt Nam, Morocco, thì New Zealand và Iran là hai đội khách mời còn lại của Giải futsal giao hữu quốc tế 2024. Tiếc rằng vì một số lý do khách quan, không có đại diện nào của Iran xuất hiện ở buổi họp báo. Dẫu vậy, đội tuyển futsal số 1 của châu Á này vẫn mang sang TPHCM đội hình mạnh nhất. Bởi giống như đội tuyển futsal Việt Nam, Iran xem sân chơi là bước chạy đà cho vòng chung kết Giải futsal châu Á cũng đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024.

Các đội tuyển futsal tham dự giải đấu ở buổi họp báo diễn ra vào chiều 27-3.

Trong khi HLV Eakins của New Zealand thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho 3 đội tuyển trong giải, khi đã đánh giá đại diện đến từ Châu Đại dương là một đội mạnh. Ông chia sẻ: “Futsal New Zealand vẫn còn rất non trẻ, nên việc có mặt thi đấu tại giải là một cơ hội để chúng tôi kiểm tra lực lượng nhằm chuẩn bị cho những giải đấu trong tương lai, mà trước mắt là Futsal World Cup 2024”.

Giải futsal giao hữu quốc tế 2024 diễn ra ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11, TPHCM) từ ngày 28 đến 31-3. Bốn thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội có điểm cao nhất đoạt chức vô địch với phần thưởng 5.000 USD, đội đoạt ngôi á quân nhận 3.000 USD và hạng Ba nhận 1.000 USD.

HỮU THÀNH