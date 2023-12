BXH vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023

Cùng có 25 điểm, nhưng Hà Nội I tạm xếp nhất bảng do có thành tích tốt hơn trong đối đầu giữa 3 đội Hà Nội I, TPHCM I và Than KSVN I. Trật tự có thể thay đổi bởi còn những cuộc so tài trực tiếp giữa Hà Nội I - Than KSVN và TPHCM I - Than KSVN.

LÊ ANH