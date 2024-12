Cũng từ trận hòa trên, đội TPHCM không còn quyền tự quyết ở lượt cuối, nếu có thắng Sơn La thì cũng hy vọng vào kết quả có lợi ở cuộc so tài giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I.

Trong khi đó ở bảng B, Hà Nội II đã hoàn tất 2 trận ở vòng bảng với kết quả toàn thua trước Than KSVN và Thái Nguyên T&T. Cuộc so tài giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN ở lượt cuối mang tính chất tranh ngôi nhất bảng.

Tin liên quan Bảng xếp hạng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2024 (lượt 1)

LÊ ANH