Bùng nổ mùa thi đấu thứ 3 Ho Chi Minh City Night Run Eximbank

Công ty TNHH ĐT-TM-DV UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TPHCM triển khai tổ chức giải, dưới sự chủ trì của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Giải đấu nhằm hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024). Bên cạnh đó, sự kiện nhằm vận động cộng đồng xã hội thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, chất lượng lối sống, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM về đêm năng động, cùng những nét đẹp tuyệt vời đến với du khách và công dân nước ngoài đang làm việc và sinh sống trong nước đến tham dự.

Ngoài hoạt động thi đấu chạy bộ chính thức, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank mang bản sắc của “lễ hội” khi có rất nhiều hoạt động đa dạng mang lại giá trị và sự gắn kết trong cộng đồng runners với: Buổi chạy khởi động nhẹ “shake out run” tại 4 điểm tập luyện chạy bộ tại 4 đầu cầu (gồm: KĐT Sala Đại Quang Minh, Thủ Đức – KĐT Phú Mỹ Hưng, Q7 – KDC An Sương, Q12 – The Celadon City, Tân Phú); hoạt động expo sôi nổi với nhiều gian hàng giao lưu của các doanh nghiệp, nhãn hàng thể thao, các CLB chạy bộ; Talkshow chia sẻ về kiến thức chuyên môn tập luyện, phục hồi, phòng tránh chấn thương trong chạy bộ từ các chuyên gia; Talkshow chia sẻ về truyền cảm hứng chạy bộ trong cộng đồng từ các admin các diễn đàn, CLB chạy bộ; gặp gỡ, giao lưu của runners, nhà tổ chức, pacers, nhà tài trợ tạo không khí kết nối cộng đồng.

Và cuối cùng, runner show là sân khấu dành cho các runners tài năng với các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật tạo nên không khí vui tươi, sôi động trước giờ xuất phát.

THANH NGUYỄN