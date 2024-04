Bóng rổ Hà Nội giành cú đúp HCV giải vô địch quốc gia nhóm tuổi U23

Bóng rổ nam Hà Nội đã có chiến thắng để vô địch giải U23 năm nay. Ảnh: VBF

Các trận đấu cuối cùng của giải đã diễn ra tối 27-4 ở Đà Nẵng, qua đó ban tổ chức cũng tìm được nhà vô địch của nội dung nam, nữ.

Tại trận cuối của giải, trong nội dung dành cho nam, Hà Nội gặp TPHCM để phân định ngôi vô địch. Trong trận cuối cùng này, 2 bên thi đấu giằng co, ghi từng điểm một trên rổ của đối phương. Khép lại ván cuối cùng, các tay ném Hà Nội đã vượt lên để giành chiến thắng chung cuộc 65-50 đồng thời đoạt cúp vô địch giải năm nay. Dù nỗ lực nhưng cầu thủ trẻ U23 của bóng rổ TPHCM không giành được chiến thắng như kỳ vọng qua đó xếp hạng nhì ở giải năm nay. Các đội SXKT Hậu Giang và Đà Nẵng có vị trí đồng hạng 3. Đáng chú ý ở nội dung nam, đội Phòng không Không quân không đạt được kết quả tốt (dù là nhà vô địch năm 2023) nên đứng ngoài vị trí top 4 giải đấu lần này.

Trong nội dung nữ, 5 đội bóng góp mặt đã thi đấu và tìm được nhà vô địch là nữ Hà Nội. Các trận ở những lượt trước đã sớm có kết quả vị trí dẫn đầu thuộc về đội Hà Nội dù thế tại trận đấu cuối trong tối 27-4, các tay ném tới từ thủ đô vẫn chơi hiệu quả để thắng 63-51 trước đội chủ nhà nữ Đà Nẵng Jumpshots. Chung cuộc về nội dung nữ, vô địch là Hà Nội, TPHCM ở vị trí thứ nhì còn Bình Thuận, Đà Nẵng Jumpshots đồng hạng 3. Năm nay, nội dung nữ ghi nhận đội Công an Nhân dân lần đầu tham dự. Đội bóng do HLV Nguyễn Thế Toản làm HLV trưởng đã chơi nỗ lực trước các đối thủ tuy nhiên trong lần đầu tiên dự giải đấu, cầu thủ Công an Nhân dân vẫn cần sự tích lũy chuyên môn cùng kinh nghiệm thi đấu. Ở giải này, đội nữ Công an Nhân dân đứng vị trí thứ 5.

MINH CHIẾN