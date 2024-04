Bóng rổ Công an Nhân dân lần đầu dự giải vô địch quốc gia nhóm tuổi U23

Đội nam Phòng không Không quân đang giữ ngôi vô địch nội dung nam sẽ có mặt ở giải năm nay để bảo vệ ngôi vương đang giữ. Ảnh: VBF

Giải đấu năm nay sẽ tranh tài tại Đà Nẵng từ ngày 18 tới 28-4. Năm nay, ban tổ chức ghi nhận 5 đội nữ và 7 đội nam của 9 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài.

Về nữ, các đội đăng ký thi đấu gồm Bình Thuận, Công an Nhân dân, Đà Nẵng Jumshots, Hà Nội và TPHCM. Đáng chú ý, nhà vô địch của giải năm ngoái là đội nữ Cần Thơ bất ngờ không đăng ký thi đấu tại giải năm nay do vậy chắc chắn giải bóng rổ vô địch quốc gia nhóm tuổi U23 của nội dung 5x5 năm 2024 sẽ có đội tân vô địch. Thêm nét mới, bóng rổ Công an Nhân dân mới được thành lập chưa lâu nhưng đã đăng ký đội góp mặt và đây là lần đầu tiên, thể thao Công an Nhân dân có đội bóng rổ dự một giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia.

Đối với nam, các đội đăng ký thi đấu năm nay gồm Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, XSKT Hậu Giang, Phòng không Không quân PEAK, Quảng Nam và TPHCM. Với số lượng các đội đã đăng ký, ban tổ chức quy định tất cả thi đấu vòng tròn một lượt rồi tính điểm xếp hạng và trao các ngôi nhất, nhì, ba theo quy định. Năm ngoái tại giải này, nữ Cần Thơ đoạt ngôi vô địch còn nữ TPHCM có HCB. Ở nội dung nam, nhà vô địch là đội Phòng không Không quân còn hạng nhì là Hà Nội.

MINH CHIẾN