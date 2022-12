Bóng đá Indonesia xin lỗi sự cố CĐV gây ra với đội tuyển Thái Lan

Căng thẳng xảy ra trước một tiếng giờ bóng lăn ở trận đấu giữa Indonesia gặp Thái Lan thuộc lượt trận thứ 4 bảng A trên sân Gelora Bung Karno. Một nhóm CĐV quá khích của đội chủ nhà đã chặn xe buýt chở thầy trò HLV Mano Polking tiến vào địa điểm thi đấu. Những hooligan này đã la hét, đốt pháo và phát ra lời tục tĩu lẫn giơ “ngón tay thối” đến các thành viên của đội khách. Thậm chí, còn ném vật thể lạ khiến cửa kính của xe buýt còn bị nứt.

May mắn khi các thành viên của Thái Lan không bị ảnh hưởng đến thân thể và kịp đến sân để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà.

Hai ngày sau sự cố, ông Budiman Dalimunthe - Trưởng bộ phận phát triển Hội cổ động viên của PSSI đã thay mặt cơ quan lên tiếng xin lỗi đến đội tuyển Thái Lan và cộng đồng bóng đá quốc tế. Theo ông Budiman, PSSI đã tổ chức cuộc họp với Ban tổ chức sân Gelora Bung Karno và lực lượng an ninh vào hôm 28-12 để lên kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn trận đấu, đặc biệt với đội khách. Đáng tiếc khi sự cố đã xảy ra.

Theo truyền thông Indonesia, PSSI đã yêu cầu Ban tổ chức sân Gelora Bung Karno kiểm điểm sâu sắc, phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh và Hội cổ động viên bóng đá Indonesia đảm bảo không để sự việc cố đáng tiếc vừa qua tái diễn.

Cuộc tiếp đón Thái Lan vừa qua cũng là trận đấu trên sân nhà cuối cùng của Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2022. Kết quả chung cuộc 2 đội cầm hòa nhau tỉ số 1-1 và đang chia sẻ 2 vị trí đầu bảng để nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Lượt trận cuối bảng A diễn ra vào ngày 2-1-2023, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong sẽ hành quân đến sân của Philippines. Một kết quả hòa sẽ đưa đội tuyển xứ Vạn đảo vào bán kết.