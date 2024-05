Bologna để hòa tiếc nuối, Verona trụ hạng thành công

HLV Thiago Motta và Paolo Montero (phải) sau trận đấu

HLV Paolo Montero mường tượng ra một thất bại cay đắng ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt Juventus với tư cách HLV tạm quyền, thay cho Max Allegri vừa bị sa thải. Mới 11 phút, lưới của Juventus đã rung lên hai lần. Chưa hết, tới phút 53, thủ môn Wojciech Szczesny nhận bàn thua thứ ba.

Ông Montero quyết định tăng cường sức mạnh hàng tấn công ở hiệp 2 khi lần lượt tung Kenan Yildiz rồi Arkadiusz Milik vào sân. Sức tấn công của Juventus từng bước đẩy lùi đội hình Bologna xuống thấp và liên tục mắc lỗi. Lỗi đầu tiên ở phút 76 giúp Federico Chiesa có bóng ở tư thế trống trải ghi bàn đầu tiên cho Juventus ở trận đấu này. Yildiz bị phạm lỗi cách khung thành Bologna 20m trở thành cơ hội cho Milik thực hiện pha đá phạt hàng rào thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 ở phút 83.

Chỉ 1 phút sau, Yildiz tận dụng lỗi chuyền bóng sai của hậu vệ chủ nhà để ấn định tỷ số hòa 3-3. Lúc này, người hâm mộ Juventus nhìn thấy ông Montero chạy dọc đường pitch một đoạn khá xa để ăn mừng cuộc lội ngược dòng thành công không tưởng này. “Một tình huống đặc biệt mà tôi không biết phải diễn đạt thế nào nhưng các chàng trai đã cho tôi niềm vui này. Tôi mới ở đây 2 ngày, nhận được sự đón tiếp thân ái của toàn đội và ra sân với tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Tôi không muốn trả lời những câu hỏi đại ý là ông ở lại đây bao lâu nữa”, ông Montero nói sau trận đấu.

Trận hòa này giúp giữ nguyên trật tự trên bảng xếp hạng, nghĩa là Bologna và Juventus có cùng 68 điểm nhưng Bologna xếp ở vị trí thứ ba nhờ hơn hiệu số bàn thắng – bại. Tuy nhiên, nó lại mở ra cơ hội để Atalanta chiếm lấy vị trí thứ ba của Bologna. Lý do là Atalanta chỉ thua Bologna có 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Về cơ bản, top 5 đã được quyết định bởi AS Roma không thể chen chân vào do cách biệt điểm số và hiệu số bàn thắng bại với Atalanta nhưng trật tự từ vị trí thứ 3 của Bologna cho tới thứ 5 của Atalanta có thể xáo trộn trong trận đấu cuối cùng và một trận đấu bù của Atalanta.

Verona đã chính thức trụ hạng Serie A sau trận thắng Salernitana 2-1. Các học trò của ông Marco Baroni sớm an bài trận đấu từ hiệp 1 với hai bàn thắng ở phút 22 và phút bù giờ thứ 3 trước khi Salernitana ấn định tỷ số 1-2 ở phút 90. Verona đã có 37 điểm, hơn đội đứng thứ 18 (vị trí rớt hạng cuối cùng) của Empoli tới 4 điểm trong khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa.

HOÀNG HƯNG