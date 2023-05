Bộ Công an gặp mặt biểu dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích tại SEA Games 32

Chiều 23-5 tại trụ sở Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã chủ trì buổi lễ gặp mặt biểu dương HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân đạt thành tích cao tại SEA Games 32.

Tại buổi lễ, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an), thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 – ông Đặng Hà Việt đã cho biết thành tích của các tuyển thủ thể thao Công an Nhân dân đóng góp vào kết quả chung của Đoàn thể thao Việt Nam là những kết quả đáng khích lệ và đầy trân trọng.

Đánh giá về thành tích của các HLV, VĐV thể thao Công an Nhân dân tại SEA Games 32, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá đây là nỗ lực của cán bộ chiến sĩ thể thể thao Công an Nhân dân nói riêng và lực lượng Công an nói chung qua đó mỗi người đã nỗ lực làm nên thành tích tốt cho thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng tin rằng mỗi người sẽ nỗ lực hơn để đạt thêm các kết quả cao nhất trong các giải đấu trong nước và quốc tế tiếp theo. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đánh giá cao sự đôn đốc và theo dõi sát sao sự chuẩn bị chuyên môn của các thành viên thể thao Công an Nhân dân tham dự SEA Games 32 lần này từ Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) và Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Công an Nhân dân (Bộ Công an).

Tại SEA Games 32, thể thao Công an Nhân dân tham dự với 4 HLV, 17 VĐV trong đó có 5 tuyển thủ tham gia đội bóng đá U22 Việt Nam. Khép lại thi đấu SEA Games 32, VĐV của thể thao Công an Nhân dân giành được 4 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ đóng góp vào thành tích chung cho Đoàn thể thao Việt Nam. Các thành tích HCV của thể thao Công an Nhân dân có được tại môn karate, kun bokator, đấu kiếm, cầu mây.