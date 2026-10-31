Barcelona khủng hoảng hàng thủ

Barcelona đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng trước cuộc tiếp đón Deportivo Alaves tại vòng 11 La Liga mùa giải 2026-2027.

Xavi Espart (phải) dính chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: THX

HLV Hansi Flick của Barcelona đứng trước bài toán khó trong việc sắp xếp đội hình phòng ngự khi hàng loạt hậu vệ gặp chấn thương hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Barcelona không có nhiều thời gian để tiếc nuối sau thất bại trước Real Madrid. Đội bóng xứ Catalonia phải nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận đấu tiếp theo với Alaves ở vòng 11 La Liga. Tuy nhiên, tình hình chấn thương đang khiến quá trình chuẩn bị của HLV Hansi Flick gặp không ít trở ngại.

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Camp Nou vào lúc 3 giờ sáng mai (1-11). Ba điểm là mục tiêu quan trọng đối với Barcelona nhằm duy trì vị trí dẫn đầu La Liga, trong bối cảnh họ hiện chỉ còn hơn Atletico Madrid 2 điểm.

Hậu vệ phải trở thành vị trí đáng lo ngại

Khó khăn của Barcelona càng gia tăng sau khi Xavi Espart dính chấn thương trong trận gặp Real Madrid. Cầu thủ trẻ này được dự báo phải nghỉ thi đấu dài hạn, tiếp tục nối dài danh sách những nhân sự không thể góp mặt.

Trước đó, Jules Kounde và Eric Garcia cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Những sự vắng mặt này khiến vị trí hậu vệ phải trở thành khu vực khiến HLV Flick đau đầu nhất trước cuộc đối đầu với Alaves.

Joao Cancelo là một trong những phương án được cân nhắc. HLV Flick có thể bố trí cầu thủ người Bồ Đào Nha chơi ở cánh phải, đồng thời sử dụng Alejandro Balde ở vị trí hậu vệ trái.

Brian Farinas cũng nằm trong danh sách những lựa chọn dự phòng. Sự hiện diện của cầu thủ này giúp chiến lược gia người Đức có thêm phương án điều chỉnh hàng phòng ngự trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ.

Barcelona vẫn đang dẫn đầu La Liga nhưng đã thua 2 trận liên tiếp. Ảnh: THX

Flick cân nhắc thay đổi ở vị trí trung vệ

Không chỉ hai cánh, vị trí trung vệ cũng khiến Barcelona gặp nhiều khó khăn. Gerard Martin đang gặp vấn đề về thể lực sau những trận đấu gần đây. Vì vậy, tình trạng của cầu thủ này cần được theo dõi trước khi HLV Flick quyết định người đá cặp cùng Pau Cubarsi.

Đây được xem là phương án hợp lý nhất nếu Martin đủ khả năng ra sân. Tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục có thể làm tăng nguy cơ tái phát chấn thương.

Trong các buổi tập, HLV Flick đã thử nghiệm nhiều phương án khác nhau. Đáng chú ý, Frenkie de Jong được bố trí đá trung vệ bên cạnh Cubarsi. Động thái này cho thấy Barcelona đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự ở khu vực trung tâm hàng phòng ngự.

De Jong vốn nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng và triển khai lối chơi từ tuyến dưới. Dù vậy, việc chuyển sang thi đấu ở vị trí trung vệ vẫn đòi hỏi tiền vệ người Hà Lan phải thích nghi, bởi đây không phải vị trí sở trường của anh.

Barcelona cần nhanh chóng tìm lại phong độ

Cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự xuất hiện vào thời điểm Barcelona rất cần một chiến thắng để lấy lại sự ổn định. Hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid phần nào ảnh hưởng đến sự tự tin của đội bóng sau giai đoạn thi đấu ấn tượng.

Đặc biệt, trận thua Real Madrid đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Barcelona tại La Liga mùa này. Khoảng cách với Atletico Madrid hiện chỉ còn 2 điểm, khiến áp lực bảo vệ ngôi đầu bảng ngày càng lớn.

HLV Flick không chỉ phải tìm cách củng cố hàng phòng ngự mà còn cần cải thiện chất lượng thi đấu của tuyến giữa và hàng công. Cả hai tuyến này đều chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng trong trận El Clasico vừa qua.

Cuộc tiếp đón Alaves vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với Barcelona. Đội bóng cần nhanh chóng phản ứng sau những kết quả bất lợi, đồng thời tìm ra phương án phòng ngự phù hợp để tránh tiếp tục đánh mất điểm số trong cuộc đua vô địch.

Trận thua 1-2 trước Real Madrid không chỉ khiến Barcelona mất điểm trong trận El Clasico mà còn phơi bày những hạn chế trong cách vận hành đội bóng của HLV Hansi Flick. Đây là thất bại đầu tiên sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Barcelona tại La Liga mùa này. Trước đó, đội bóng cũng để thua PSG 2-4 tại Champions League.

Điều đáng lo ngại không đơn thuần nằm ở kết quả, mà là cách Barcelona để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Khi các hậu vệ dâng cao để phục vụ lối chơi pressing, những tình huống chuyển trạng thái nhanh có thể trở thành điểm yếu. Bàn thắng quyết định của Kylian Mbappe sau pha phản công ở cuối trận El Clasico là minh chứng rõ nét.

Chấn thương của nhiều hậu vệ càng khiến bài toán nhân sự trở nên nan giải. HLV Flick có thể phải điều chỉnh cách bố trí đội hình, thậm chí sử dụng những cầu thủ không chơi ở vị trí sở trường. Tuy nhiên, thay đổi nhân sự chỉ là giải pháp trước mắt, Barcelona cần cải thiện khả năng bọc lót, kiểm soát không gian và hạn chế sai sót khi mất bóng.

Dù vậy, chưa thể xem đây là sự sụp đổ của Barcelona. Đội bóng vẫn đang dẫn đầu La Liga và sở hữu hàng công có hiệu suất ghi bàn rất cao. Điều họ cần lúc này là phản ứng bằng một chiến thắng trước Alaves, thay vì để hai thất bại liên tiếp trở thành khởi đầu cho một giai đoạn sa sút kéo dài.

PHẠM QUANG