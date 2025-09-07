Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng lượt 2 vòng loại U23 châu Á 2026 (bảng C)

SGGPO

Cùng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 2, hai đội U23 Việt Nam và U23 Yemen duy trì hai vị trí dẫn đầu bảng C.

Bảng xếp hạng lượt 2 vòng loại U23 châu Á 2026 (bảng C)

U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng với hiệu số 3/0, trong khi Yemen là 2/0. Cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 9-9 sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Trong khi đó hai đội U23 Bangladesh và U23 Singapore chưa có điểm nào, sớm hết hy vọng đua tranh.

LÊ ANH

Từ khóa

U23 Bangladesh Yemen Đua tranh Hiệu số U23 VN U23 Khi đó Tính chất Dẫn đầu Hy vọng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn