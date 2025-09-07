Bảng xếp hạng lượt 2 vòng loại U23 châu Á 2026 (bảng C)

Cùng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 2, hai đội U23 Việt Nam và U23 Yemen duy trì hai vị trí dẫn đầu bảng C.

U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng với hiệu số 3/0, trong khi Yemen là 2/0. Cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 9-9 sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Trong khi đó hai đội U23 Bangladesh và U23 Singapore chưa có điểm nào, sớm hết hy vọng đua tranh.

LÊ ANH