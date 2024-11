Argentina muốn sớm chạm tay vào tấm vé đến World Cup 2026

Lionel Messi sung mãn có thể đưa Argentina bay cao trước 2 đối thủ không mạnh.

Tin vui đầu tiên cho Argentina là họ một lần nữa có thể trông cậy vào thủ môn Emiliano Martinez, người đã trở lại sau án treo giò 2 trận đấu vào tháng 10. Tất nhiên, nhà vô địch Nam Mỹ ở 2 kỳ giải liên tiếp vẫn nhìn vào người đội trưởng huyền thoại Messi để gia tăng hy vọng chiến thắng. Siêu sao 37 tuổi vào tháng trước đã có màn tái xuất sau chấn thương đầy ấn tượng với cú hat-trick và 2 pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 6-0 trước Bolivia - giúp anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại Nam Mỹ cho đến nay, với 6 bàn thắng.

Argentina sẽ du hành đến Asuncion để đối diện thử thách không nhỏ từ chủ nhà Paraguay, đội đã bất bại kể từ khi HLV Gustavo Alfaro, một người Argentina, tiếp quản đội vào giữa năm. Vào tháng 9, Paraguay thậm chí gây sốc khi đánh bại Brazil với tỷ số 1-0. Ngoài ra, HLV Scaloni còn phải mất nhân sự vào phút cuối khi trung vệ Lisandro Martinez đã dính chấn thương ở bụng trong chiến thắng 3-0 của Man.United trước Leicester tại Premier League cuối tuần qua, sau khi đã mất trung vệ khác German Pezzella.

Argentina hiện có 22 điểm sau 10 vòng đấu, hơn 3 điểm so với đội xếp ngay sau là Colombia, và hơn 6 điểm so với Uruguay và Brazil... Tuy nhiên, thầy trò Scaloni hiện đã hơn 10 điểm so với đội thứ 7 là Bolivia, và 11 điểm so với vị trí thứ 8 của Venezuela. Với việc 6 đội dẫn đầu vòng loại Nam Mỹ có suất trực tiếp đến World Cup 2026, nên nếu Argentina có thể giành thêm 6 điểm nữa trong tháng này thì họ sẽ tiến rất gần một tấm vé. Vì khả năng Bolivia (làm khách tại Ecuador, tiếp đón Paraguay) và Venezuela (tiếp đón Brazil, làm khách tại Chile) đồng loạt thua cả 2 trận là rất cao.

Brazil sau 2 chiến thắng còn chào đón ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior trở lại.

Áp lực lên HLV Dorival Junior đã giảm bớt vào tháng 10 sau 2 chiến thắng của Brazil trước Chile và Peru. Selecao lúc này còn chào đón ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior trở lại sau khi bỏ lỡ 2 trận vòng loại gần nhất do chấn thương. Dù tiền đạo Rodrygo vừa dính chấn thương và tài năng trẻ Endrick không được chọn, nhưng Vinicius có thể phối hợp với Raphinha - người đang đạt phong độ rất cao trong màu áo Barcelona - để hỗ trợ cho mũi nhọn Luiz Henrique.

Selecao trong tháng này sẽ đối mặt với 2 đội đang trong tình trạng hỗn loạn. Venezuela chưa giành chiến thắng trong 6 trận vòng loại gần nhất, trong khi HLV Marcelo Bielsa - người bị các cựu cầu thủ chỉ trích vì cách điều hành đội bóng - cho thấy khá khó khăn để giải quyết vấn đề nội bộ ở tuyển Uruguay. Hai chiến thắng của Brazil sẽ không đảm bảo cho họ một suất tham dự World Cup ngay lúc này, nhưng có thể sẽ giúp người hâm mộ và các cầu thủ an tâm hơn sau một năm đầy biến động.

Colombia - đội xếp nhì bảng, 19 điểm - sẽ có 2 trận đấu được dự báo rất khó khăn. Đầu tiên vào thứ Sáu là chuyến làm khách đến Montevideo của Uruguay, trước khi tiếp đón đội xếp thứ 5 là Ecuador vào ngày 19-11…

VIỆT TÙNG