Antonio Conte sẽ là HLV của Napoli trong 10 ngày tới

HLV Antonio Conte sẽ sớm được Napoli bổ nhiệm

Tân Giám đốc thể thao của Napoli, Giovanni Manna tạo được ấn tượng tốt đẹp với ông chủ Aurelio de Laurentiis nhờ quá trình thương thảo với HLV Antonio Conte sớm đạt được thỏa thuận bước đầu. Theo đó, Napoli nhượng bộ ông Conte trong vấn đề về thời hạn hợp đồng. Napoli muốn thời hạn 2 năm kèm điều khoản được gia hạn 1 năm nhưng HLV 54 tuổi lại yêu cầu thời hạn 3 năm mà không có điều khoản gia hạn đi kèm.

Cuối cùng, ông Manna đã chấp thuận yêu cầu của ông Conte kèm mức lương 8 triệu euro/mùa. Như vậy, ông Conte sẽ trở thành HLV có mức lương cao nhất Serie A.

Dự kiến, ông Manna và HLV Conte sẽ có cuộc gặp trong ngày hôm nay và ngày mai để tiếp tục bàn thảo về 3 vấn đề còn chưa thống nhất với nhau. Đầu tiên là việc sở hữu hình ảnh. Thứ hai là việc chấm dứt sớm hợp đồng của cả hai bên. Thứ ba là trợ lý của ông Conte.

Gai góc nhất là vấn đề đầu tiên bởi vì ông Conte muốn sở hữu toàn bộ hình ảnh của mình trong vai trò HLV trưởng Napoli. Ông Conte có lý do để yêu cầu sở hữu toàn bộ hình ảnh của mình do mức lương của ông rất thấp so với khi còn dẫn dắt Tottenham. Dù sẽ là HLV có thu nhập cao nhất Serie A nhưng chỉ bằng một nửa so với lúc còn cầm quân Tottenham (15 triệu euro/mùa) nên ông Conte muốn giữ bản quyền hình ảnh của mình.

Vấn đề thứ hai không quá xa lạ với ông Conte bởi ông từng bị Chelsea và Tottenham sa thải, tự ông từ chức ở Inter Milan. Chính vì thế, những điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự kiến hy vọng sớm đạt được thỏa thuận.

Ông Conte yêu cầu một vị trí cho trợ lý thân tín Gabriele Oriali ở Napoli. Đây là trợ lý tin cậy của ông Conte từ lúc còn dẫn dắt đội tuyển Italia cho tới Inter Milan. Không đơn thuần là một trợ lý, ông Conte đề nghị Napoli phải cho ông Oriali một chức vụ ở đội bóng. Ông Oriali được biết tới là người rất giỏi trong giao tiếp, tạo được bầu không khí thoải mái trong phòng thay đồ, kiểm soát tốt những tình huống căng thẳng giữa ông Conte với cầu thủ hay ban lãnh đạo. Tính cách nhẹ nhàng của ông Oriali đối lập hoàn toàn với sự nóng nảy bên ngoài đường pitch của ông Conte. Họ là sự kết hợp rất tuyệt vời trên băng huấn luyện. Ông chủ Aurelio de Laurentiis yêu cầu Giám đốc thể thao Manna trong 10 ngày nữa sẽ công bố Antonio Conte là tân HLV của Napoli.

