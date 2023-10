300 triệu đồng cho đội giành Siêu cúp Quốc gia 2023

Như thông lệ hàng năm, trận tranh Siêu cúp quốc gia sẽ hâm nóng cho mùa bóng mới. Cuộc so tài giữa hai nhà vô địch năm nay sẽ diễn ra giữa CAHN FC (ĐKVĐ V-League) và Thanh Hóa (ĐKVĐ Cúp Quốc gia) vào ngày 6-10. Ngày 3-10, Ban tổ chức giải (Báo Tiền Phong, Công ty VPF) đã tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc so tài này, cũng như công bố nhà tài trợ.

Qua đó, Thaco tiếp tục là nhà tài trợ cho giải đấu, và cũng là năm thứ 12 liên tiếp đồng hành cùng Ban tổ chức. Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội Vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng. Theo đó, đội đoạt Siêu cúp Quốc gia 2023 được nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Tổng giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc nói: “Trận Siêu cúp Quốc gia được xem là trận mở màn của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia. Là cuộc đọ sức giữa đội giành chức Vô địch giải Bóng đá Vô địch quốc gia và đội đoạt Cúp quốc gia, trận đấu luôn rất hấp dẫn và được giới chuyên môn, người hâm mộ mong đợi. Truyền thông cũng ví đội đoạt Siêu Cúp là đội vô địch trong các đội vô địch. Hơn cả một danh hiệu, Siêu cúp được coi như lời khẳng định về tầm vóc, sức mạnh của một CLB, đồng thời tạo nên khởi đầu thuận lợi trước mùa giải mới”.

Cũng như những trận Siêu cúp trước, trận đấu năm nay BTC tiếp tục không bán bản quyền phát sóng trận đấu nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho người hâm mộ. Theo đó, ngoài việc FPT Play là đơn vị duy nhất sản xuất chương trình phát sóng trực tiếp, mọi đài truyền hình khác có nhu cầu thông tin về trận Siêu cúp đều được tạo điều kiện tác nghiệp tối đa theo sự điều hành chung của BTC trận Siêu cúp.

Qua 23 kỳ Siêu Cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang, tiếp đến là CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương với 4 lần đoạt Cúp. Riêng CLB Hà Nội từng 2 lần đoạt cú ăn ba vào các năm 2019 và 2022 sau khi thâu tóm đủ ba danh hiệu VĐQG, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Họ cũng cùng với CLB Sông Lam Nghệ An có 3 lần liên tiếp giành chiến thắng. Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T (CLB Hà Nội), SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

Với đội Thanh Hóa, nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 6-10 tới, đội bóng xứ Thanh sẽ có lần thứ 2 được nâng Siêu Cúp sau lần đầu vào năm 2009, tức 14 năm trước. Còn với CLB CAHN, họ đang chờ đợi chiếc Siêu Cúp đầu tiên trong lịch sử. Trong quá khứ, CAHN từng vô địch quốc gia vào năm 1984, nhưng khi ấy Siêu Cúp chưa được tổ chức.

Đội giành chiến thắng sẽ nhận Cúp và 300 triệu đồng tiền thưởng; đội thua nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao thêm các giải phụ cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên với 10 triệu đồng/giải thưởng.