Xác định 8 đội vào tứ kết Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), vòng đấu bảng Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026 đã khép lại và xác định 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết.

CLB Thái Sơn Nam (bên trái) giành suất vào tứ kết dù để thua IN’N’OUT ở lượt cuối.

Tại bảng A, The Baller Club khép lại vòng bảng với 4 trận toàn thắng. Đội bóng cho thấy sự ổn định và vượt trội với những cái tên nổi bật như Phạm Hiền Tài, Huỳnh Trực Nhân. Đáng chú ý, The Baller Club đã vượt qua đương kim vô địch SBC 2025 Tsunami.CT trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Tsunami.CT, tiền thân là Tsunami Dreamers, giành vị trí thứ 2 sau chiến thắng 89 - 86 trước Pick N Roll ở lượt đấu cuối, qua đó đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 3 trong bảng đấu. Ở nhóm cuối bảng, GVU và Elite Hoopers đối đầu trực tiếp để cạnh tranh tấm vé Tứ kết còn lại. Chung cuộc, GVU giành vị trí thứ 4 với chiến thắng 91 - 74.

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Bảng B diễn ra với sự áp đảo của Next Hyper trước các đội bóng còn lại, đặc biệt là màn lội ngược dòng ấn tượng 92 - 87 trước IN’N’OUT. Tại các loạt trận sau, Next Hyper cho thấy sức tấn công mạnh mẽ với ba trận liên tiếp ghi trên 100 điểm. IN’N’OUT, sau chiến thắng 95 - 76 trước Thái Sơn Nam tại lượt cuối vòng bảng, đã giành vị trí thứ 2 và đưa Thái Sơn Nam xuống vị trí thứ 3 tại bảng B.

Đội hình IN’N’OUT sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Michael Soy, Tim Waale và đặc biệt là ngoại binh Eric Nicholas Freeman với màn trình diễn nổi bật. Tấm vé tứ kết cuối cùng của bảng B thuộc về Skyhawk Basketball sau khi cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 với Dolphin Jr By Humble tại ngày thi đấu cuối cùng.

Tại vòng bảng, màn trình diễn của các đội đã để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn. Top 4 SBC 2025 tiếp tục thể hiện được sự áp đảo tại SBC 2026 khi đều góp mặt tại nhóm dẫn đầu của 2 bảng bao gồm Tsunami.CT, IN’N’OUT, The Baller Club, Next Hyper. Trong khi đó, các đội nhóm dưới phải cạnh tranh trực tiếp tại lượt thi đấu cuối cùng để dành tấm vé vào Tứ kết.

Vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 8-10.

Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh cũng là điểm nhấn của vòng bảng khi nhiều cầu thủ thể hiện sự vượt trội trong đội hình. Eric Nicholas Freeman đóng vai trò quan trọng trong đội hình IN’N’OUT với 25 điểm và 13 rebounds trước Next Hyper. Ở phía đối diện, Yevgen Sakhniuk ghi 17 điểm, 10 rebounds và 5 assists, góp công vào màn lội ngược dòng 92–87 của Next Hyper trước IN’N’OUT. Trong khi đó, Carsola Normel là điểm sáng của GVU với 31 điểm, bao gồm 7 cú ném 3 điểm thành công, trong cuộc đối đầu The Baller Club.

Khép lại vòng bảng, SBC 2026 sẽ bước vào vòng loại trực tiếp diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vào ngày 8-10 và Bán kết vào ngày 9-10. Trận tranh hạng ba và Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11-10. Các trận đấu loại trực tiếp được tường thuật trực tiếp trên kênh ONSPORTS NEWS và Fanpage của giải đấu.

Giải đấu SBC 2026 do New Sports tổ chức.

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KHÁNH VÂN