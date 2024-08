Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được khen thưởng

Xạ thủ vừa tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 đã được khen thưởng từ Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam trước kết quả nỗ lực thi đấu của mình.

Trịnh Thu Vinh đã được khen thưởng từ Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTCAND

Tối 20-8 tại Hưng Yên, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã tổ chức vinh danh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang chúc mừng các kết quả mà tập thể, cá nhân từng đội thể thao của lực lượng đã đạt được thời gian qua. Trong đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là 1 trong những cá nhân đã được khen ngợi khi đã nỗ lực thi đấu tại Olympic Paris (Pháp) 2024 vừa qua. Trịnh Thu Vinh đã lọt vào chung kết 2 bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ ở Paris (Pháp) để có vị trí hạng 4 bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ và hạng 7 bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thu Vinh là nữ xạ thủ của thể thao Công an Nhân dân thi đấu chính thức môn bắn súng tại một kỳ Olympic.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: TTCAND

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã thay mặt ban tổ chức để tặng phần thưởng 50 triệu đồng cho Trịnh Thu Vinh. Phát biểu tại buổi lễ, Trịnh Thu Vinh cho biết bản thân rất cảm kích trước sự đầu tư của thể thao Việt Nam và thể thao Công an Nhân dân dành cho mình cũng như sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu đạt các thành tích tốt hơn nữa trong tương lai.

Ngoài ra, trong lễ vinh danh, Cục trưởng Cục TDTT, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Đặng Hà Việt đã đại diện ban tổ chức trao thưởng 15 triệu đồng tới tập thể đội bóng bàn Công an Nhân dân -T&T khi đạt kết quả cao tại giải vô địch quốc gia 2024.

Cùng trong buổi lễ, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã làm lễ xuất quân cho đội bóng đá nam CAHN tham dự mùa giải V.League 2024/2025, đội bóng đá PVF CAND tham dự giải hạng Nhất mùa giải 2024/2025 và khen thưởng các tập thể, cá nhân, HLV, VĐV trong nhiều môn thể thao đạt thành tích cao vừa qua. Hiệp hội cũng chính thức ra mắt CLB bóng rổ CAND và CLB pickleball CAND.

MINH CHIẾN