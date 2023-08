World Cup nữ 2023: Đè bẹp Trung Quốc 6-1, tuyển Anh chiếm ngôi đầu bảng C

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, 4 đội ở bảng D đều có hy vọng giành vé vào vòng knock out. Đúng vào lúc cân não nhất này thì đẳng cấp thực sự hiện rõ, nhất là giữa ĐKVĐ châu Âu Anh và ĐKVĐ châu Á Trung Quốc. Ở thế trận buộc phải thắng, mọi người hy vọng Trung Quốc sẽ chơi kiên cường như cách họ vượt qua Haiti trong thế thua người. Tuy nhiên, Sư tử cái thể hiện sự vượt trội trên mọi khía cạnh. HLV Sarina Wiegman cho thấy sự uyển chuyển trong đấu pháp. Bà để Lauren James đá chính ngay từ đầu và Russo được chơi tự do hơn so với hai trận trước đó. Cầu thủ Anh có trình độ kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng phối hợp đồng đội ăn ý.

Sự vượt trội đó của Sư tử cái đã an bài trận đấu ngay từ hiệp 1. Các cầu thủ Anh không chỉ có những bài tấn công biên quen thuộc mà còn có những pha phối hợp bật tường bóng ngắn ở trung lộ khá khó chịu. Russo trong ngày được chơi tự do đã có pha dứt điểm nhẹ nhàng mở tỷ số ở phút thứ 4. Vậy là tuyển Anh đã ghi bàn ở 16 trận liên tiếp tại World Cup.

Áp lực của Trung Quốc tăng lên cao hơn khi Đan Mạch có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới Haiti ở phút 21. Hậu vệ Louis của Haiti để tay chạm bóng trong vòng cấm. Đội trưởng Harder dễ dàng đánh lừa thủ môn Theus để mở tỷ số. Bàn thắng đầu tiên của Harder ở World Cup 2023 đánh dấu bàn thắng thứ 100 trong lịch sử World Cup.

Quyết định dâng cao đội hình tìm bàn thắng của Trung Quốc đã đẩy thủ môn Zhu Yu vào thế khó. Thủ môn 26 tuổi không thể làm gì khi Hemp một mình thoát xuống sau đường chuyền phản công của James ở phút 26. Trận đầu tiên ở World Cup lần này, tuyển Anh ghi được nhiều hơn 1 bàn/trận. Một pha dàn xếp đá phạt tuyệt vời đã giúp James đưa tỷ số lên 3-0 ở phút 41. Ngoài ra , tuyển Anh còn sút bật cột ở phút 34 và một bàn thắng không được công nhận ở phút cuối cùng hiệp 1.

Trung Quốc thắp lên được chút hy vọng ở đầu hiệp 2 khi hưởng quả phạt đền ở phút 56 do Lucy Bronze để bóng chạm tay. Wang Shuang, người sút thành công quả 11m ở trận thắng Haiti, đánh lừa được thủ môn Earps để rút ngắn cách biệt 1-3 cho ĐKVĐ châu Á. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng phải co cụm ở nửa cuối phần sân nhà để phòng ngự. James xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ chơi hay nhất trận đấu khi cô đệm bóng đưa tỷ số lên 4-1 ở phút 66 sau đường chuyền ra phía sau lưng hàng thủ Trung Quốc của Carter. James có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở trận đấu này.

Sau khi tỷ số được nâng lên 4-1, bà Wiegman quyết định thay những cầu thủ có nguy cơ nghỉ thi đấu ở trận knock-out nếu nhận thêm thẻ vàng nữa như Bronze, Hemp (Stanway đã rời sân trước đó). Tiền đạo vào sân thay người, Kelly đưa tỷ số lên 5-1 ở phút 76 khi thủ môn Zhu Yu phá hụt bóng khi băng ra ngoài vòng 16m50. Tuyển Anh khép lại trận đấu với bàn thắng từ cú bắt vô lê của Daly ở phút 84. Tỷ số 6-1 chính là kỷ lục chiến thắng của Sư tử cái mà họ lập được khi thắng Argentina ở vòng bảng tại World Cup 2007 tổ chức ở Trung Quốc.

Trong khi đó, Đan Mạch vẫn miệt mài tìm bàn thắng thứ 2 vào lưới Haiti. Phút bù giờ thứ 9 của trận đấu, Troelsgaard ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng Bắc Âu sau đường phản công sắc sảo. Như vậy, tuyển Anh đứng đầu bảng D với 9 điểm. Đan Mạch xếp thứ hai sau 2 chiến thắng. Haiti rời cuộc chơi mà không bàn thắng nào và cũng không có điểm số nào. Tuyển Anh sẽ gặp Nigeria ở vòng knock-out, trong khi Đan Mạch sẽ gặp chủ nhà Australia. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 7-8 tới.