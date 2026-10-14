WoMAU thúc đẩy ngoại giao văn hóa qua võ thuật

TS Võ Danh Hải (thứ ba từ bên phải) tại buổi họp.

Cuộc họp do ông Mohsen Mehralizadeh, Chủ tịch Đại hội đồng WoMAU, chủ trì, với sự tham dự của TS Võ Danh Hải, Phó Chủ tịch WoMAU, cùng các thành viên ban lãnh đạo. GS Huh Kwon, chuyên gia nhiều năm gắn bó với các hoạt động giao lưu, hội thảo võ thuật quốc tế tại TPHCM, cũng tham gia đóng góp ý kiến.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký WoMAU Lee Taeho báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng thường niên ngày 15-10. Các đại biểu tập trung thảo luận việc kiện toàn nhân sự, sửa đổi điều lệ, nâng cao hiệu quả điều hành và mở rộng hoạt động ra ngoài Hàn Quốc.

Một trong những định hướng đáng chú ý là tăng cường hợp tác với các quốc gia có phong trào võ thuật phát triển như Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc. Qua đó, WoMAU kỳ vọng phát huy vai trò của các thành viên trong tổ chức liên hoan, hội thảo, giao lưu quốc tế và các chương trình giáo dục thông qua võ thuật.

Bên cạnh phát triển phong trào, WoMAU tiếp tục chú trọng bảo tồn di sản võ thuật truyền thống. Với tư cách tổ chức phi chính phủ có quan hệ đối tác chính thức với UNESCO ở quy chế tham vấn, WoMAU thúc đẩy nghiên cứu, tư liệu hóa, truyền dạy và quảng bá các giá trị võ thuật. Tổ chức từng đóng góp chuyên môn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ di sản Taekkyeon của Hàn Quốc.

Liên hoan Võ thuật quốc tế được tổ chức thành công tại TPHCM năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại cuộc họp, TS Võ Danh Hải ủng hộ chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, nơi nhiều liên hoan và hội thảo võ thuật quốc tế đã trở thành cầu nối giữa các quốc gia, môn phái và chuyên gia.

Theo ông, võ thuật không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn thúc đẩy giao lưu, hiểu biết giữa các dân tộc. Vì vậy, việc mở rộng mạng lưới WoMAU cần gắn với những chương trình thiết thực, thu hút cộng đồng và thế hệ trẻ tham gia.

Định hướng này cũng phù hợp với sáng kiến “Fit for Life” của UNESCO, đề cao vai trò của thể thao trong nâng cao sức khỏe, giáo dục, bình đẳng và hòa nhập xã hội.

Các đề xuất sẽ được hoàn thiện, trình Đại hội đồng WoMAU ngày 15-10.

LÊ HƯNG (từ Chungju, Hàn Quốc)