Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Minh lỡ cơ hội vô địch giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia

Nguyễn Tiến Minh để thua đáng tiếc tại trận chung kết đơn nam giải Các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 19-10 là buổi thi đấu cuối của giải Các tay vợt cầu lông xuất sắc quốc gia 2024 ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.

Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh đã chơi xuất sắc tại bán kết để giành quyền dự chung kết nội dung đơn của mình.

Vũ Thị Trang gặp lại người quen Trần Thị Phương Thúy (Bắc Giang) trong trận chung kết đơn nữ để tìm ngôi vô địch cho mình. Tay vợt nữ cựu số 1 Việt Nam là người khởi đầu tốt với tinh thần chiến thắng rất lớn. Vậy nhưng, Phương Thúy đang ổn định phong độ đồng thời có nhiều quả cầu dài đưa Vũ Thị Trang vào thế thế phòng thủ. Khi không thể áp đảo được đối thủ, Vũ Thị Trang bị khắc chế và gác vợt chung cuộc 0-2 (17/21, 12/21) để nhận ngôi á quân.

Tại trận chung kết đơn nam sau đó, Nguyễn Tiến Minh và Lê Đức Phát (Quân đội) làm nên trận so tài hấp dẫn. Đông đảo khán giả trong nhà thi đấu được chứng kiến cuộc so tài thật sự giằng co. Tiến Minh không được đánh giá cao về thể lực do đã ở tuổi ngoài 40, nên khó thể chơi bền cầu. Đổi lại, tay vợt người TPHCM sở hữu kinh nghiệm và biết tận dụng thời cơ giải quyết điểm số khi quyết định. Bên kia mành lưới, Lê Đức Phát trẻ tuổi hơn đàn anh, quyết tâm rất cao nhưng sức khỏe vẫn bị ảnh hưởng từ chấn thương đầu gối. Ván 1 là cuộc giành giựt điểm số giữa 2 tay vợt khá quyết liệt nhưng chiến thắng chỉ tới với Lê Đức Phát khi điểm cầu dừng ở 22/20. Ván thứ 2, Tiến Minh chơi bình tĩnh nhưng thể lực không cho phép tay vợt này có được sự di chuyển linh hoạt như trước nên ván đấu đã khép lại ở tỷ số 21/16 nghiêng về Đức Phát. Chung cuộc, Nguyễn Tiến Minh gác vợt 0-2, giành vị trí á quân.

Như vậy, cầu lông TPHCM lọt vào 2 trận chung kết nội dung đơn nhưng lỡ cơ hội giành HCV đáng tiếc. Dù vậy, người hâm mộ vẫn cổ vũ rất nhiệt thành cho vợ chồng Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Minh trước màn trình diễn của họ tại giải năm nay. Cùng trong ngày cuối, ban tổ chức cũng ghi nhận chiến thắng tại chung kết đôi nam-nữ của Nguyễn Danh Tiến, Vũ Thị Chinh (Hà Nội); vô địch đôi nam là Nguyễn Chí Đức, Lê Văn Tú (Hà Nội); vô địch đôi nữ là Bùi Bích Phương, Vũ Thị Chinh (Hà Nội).

MINH CHIẾN