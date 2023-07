Vũ Thành An vắng mặt giải kiếm vô địch thế giới 2023

Giải đấu kiếm vô địch thế giới 2023 được tổ chức tại Milan (Italy) là một trong những cơ hội cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cọ xát cũng như tích lũy điểm trong hành trình tìm những tấm vé dự Olympic năm 2024. Dù vậy, chúng ta vắng mặt các kiếm thủ của nội dung kiếm chém.

Đội hình dự giải lần này có kiếm thủ Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Văn Hải tại nội dung kiếm liễu nam. Cùng với họ, kiếm ba cạnh nam có Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến cũng đi Italy thi đấu.

Do kiếm chém không tham dự nên các kiếm thủ Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết không tham gia hành trình tranh tài tại Italy lần này. Được biết, tổ kiếm chém đang tập trung hồi phục thể lực và chuyên môn tốt nhất tại Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 19-2022.

Cơ hội tranh được thành tích ra sao tại ASIAD 19-2022 đối với đấu kiếm Việt Nam còn là bài toán để nhà quản lý tìm lời giải. Mục tiêu mà đấu kiếm Việt Nam hướng tới ASIAD 19-2022 là phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Vào lúc này, các đội tuyển đấu kiếm của châu Á đều có sự chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng, chúng ta cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, các cuộc cạnh tranh tại ASIAD có tính chất khác với giải vô địch châu Á bởi những kiếm thủ mạnh nhất của các quốc gia tại châu lục đều tham dự ASIAD. Do vậy, kỳ ASIAD 19-2022 năm nay vẫn rất khó khăn cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Tại SEA Games 32, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành 4 tấm HCV trong các nội dung đồng đội. Sau giải, ban huấn luyện và lãnh đạo Cục TDTT đã làm việc cụ thể với đội tuyển đấu kiếm Việt Nam phân tích về chuyên môn từ đó đưa ra các giải pháp chuẩn bị cho ASIAD 19-2022.

Sau SEA Games 32, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã cử đầy đủ các tuyển thủ nam, nữ của ba nội dung kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém thi đấu giải vô địch châu Á 2023 ở Trung Quốc. Đại diện ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã cho biết “trong từng nội dung, mỗi tuyển thủ có những trận đấu quan trọng của mình và có thêm sự tích lũy chuyên môn. Đấu kiếm Việt Nam nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong khả năng của từng tuyển thủ”.

Hiện tại, hai gương mặt đầu tàu của đấu kiếm Việt Nam vẫn là Vũ Thành An (kiếm chém) và Nguyễn Tiến Nhật (kiếm ba cạnh). Cả An và Nhật cùng dự SEA Games 32 rồi dự giải vô địch châu Á 2023. Tuy nhiên, để đảm bảo tốt nhất hồi phục thể lực sau chấn thương, Vũ Thành An được phép ở lại Việt Nam tập luyện không tham dự giải vô địch thế giới 2023 và chỉ có Tiến Nhật góp mặt giải này. Mỗi người họ có những kỳ vọng riêng dành cho ASIAD 19-2022 tới đây. Kết quả tốt nhất của đấu kiếm Việt Nam tại ASIAD vẫn là 2 HCĐ (kiếm ba cạnh cá nhân, kiếm ba cạnh đồng đội nam) do chúng ta đạt được tại kỳ thi đấu ASIAD năm 2014. Sau gần 10 năm, Nguyễn Tiến Nhật còn trong đội hình tuyển đấu kiếm Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em ở hành trình thi đấu ASIAD 19-2022 sắp tới.

Được biết, các tổ nội dung của đội tuyển đấu kiếm cũng chờ đợi chương trình tập huấn quốc tế trước khi dự ASIAD 19-2022 để đảm bảo tốt nhất tinh thần và chuyên môn khi tranh tài. Tuy nhiên, chương trình được thực hiện hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố từ kinh phí cho tới việc thông qua của cấp quản lý.

Trước mắt, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam thi đấu giải vô địch thế giới 2023 rồi sau đó sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 19-2022. Giải vô địch thế giới thi đấu từ 23 tới 26-7. Giải được tính là vòng loại của Olympic để tranh suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024.