Vũ Thành An và đội tuyển đấu kiếm thi đấu vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã lên đường tới Malaysia thi đấu vô địch Đông Nam Á 2022 với một kỳ vọng sẽ giành được các kết quả tốt nhất nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 và ASIAD 19-2022. “Tất cả các VĐV tốt nhất đều được cử đi thi đấu lần này bởi giải ngoài ý nghĩa là vô địch Đông Nam Á cũng còn là giải tiền SEA Games 32”, HLV Phạm Anh Tuấn của đội đấu kiếm Hà Nội đã trao đổi.

Qua danh sách đăng kí thi đấu, đội tuyển quốc gia để mở cho các địa phương đăng kí quân số tham dự bằng nguồn kinh phí tự túc dự giải và đội hình kiếm Việt Nam có các kiếm thủ của Hà Nội, TPHCM và Công an Nhân dân.

Chắc chắn, lần thi đấu này là một trong những thời điểm có ý nghĩa với cá nhân kiếm thủ Vũ Thành An của tổ kiếm chém nam. Bỏ qua những vấn đề của năm cũ 2022 xảy ra khi có một chút nóng tính trong tập luyện. Trước khi đi Malaysia, nam tuyển thủ này bày tỏ “tôi đang tập trung tối đa cho chuyên môn. Với tôi, mỗi lần là một bài học kinh nghiệm cho bản thân và mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Trên hết, sự nghiệp thể thao vẫn là điều mà tôi cùng các đồng đội phấn đấu với quyết tâm cao nhất”. SEA Games 31, Vũ Thành An đã có những tấm HCV kiếm chém cá nhân và đồng đội nam. Đáng tiếc ngay sau đó, đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2022 ngay tiếp theo nhưng đấu kiếm Hà Nội không hoàn tất thủ tục đăng kí vì vậy VĐV lỡ hẹn. Bây giờ, tất cả mới có cơ hội trở lại so tài vô địch Đông Nam Á 2023. Khép lại năm 2022, cá nhân Vũ Thành An giành được tấm HCV kiếm chém cá nhân nam trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Giới chuyên môn cũng nhìn nhận, các VĐV được cơ hội cọ xát tại Malaysia lần này sẽ thoải mái hơn về tâm lý sau một thời gian dài chỉ tập luyện, thi đấu trong nước.

“Các quốc gia trong khu vực đang có sự phát triển rất tốt về đấu kiếm và cử nhiều lượt VĐV ra nước ngoài thi đấu. Chúng tôi rất hy vọng, các đơn vị trong nước đi bằng nguồn kinh phí tự túc và cử nhiều VĐV góp mặt cũng là gia tăng cơ hội cọ xát, tích lũy chuyên môn”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Tổng cục TDTT) – ông Phùng Lê Quang chia sẻ.

Trở lại với bài toán chuyên môn, đấu kiếm Việt Nam có 3 mục tiêu quan trọng nhất của năm 2023 là SEA Games 32, ASIAD 19-2022 và một số giải vòng loại Olympic. Chúng ta đã vắng mặt tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 nên tuyển thủ đấu kiếm không muốn lặp lại điều đó. Trên lý thuyết, đấu kiếm Việt Nam có ưu thế với các nội dung của kiếm ba cạnh và kiếm chém chính vì thế cả 3 đơn vị Hà Nội, TPHCM, Công an Nhân dân kết hợp đăng kí VĐV trẻ dự giải vô địch Đông Nam Á 2022 cũng để kiểm tra chuyên môn đối với các kiếm thủ triển vọng tương lai.

Sau khi các VĐV kết thúc giải vô địch Đông Nam Á 2023 và trở về nước, đội tuyển đấu kiếm quốc gia sẽ được thành lập nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm. ASIAD 18-2018 tại Indonesia, đấu kiếm Việt Nam không giành được huy chương còn SEA Games 31-2021, chúng ta giành được 5 tấm HCV. Từ thực tế chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đã bắt đầu tìm các phương án VĐV trẻ có chuyên môn dần thay thế các kiếm thủ cựu trào trong tương lai gần.