VTVCab sở hữu bản quyền phát sóng UEFA Champions League 3 mùa liên tiếp

Đại diện VTVCab và đối tác phân phối bản quyền các giải đấu của UEFA. Ảnh: PHÚC NGUYỄN

Tại UEFA Champions League, khán giả sẽ được thưởng thức rất nhiều trận đấu đỉnh cao giữa các đội bóng hàng đầu như Real Madrid, Barcelona, Man City, Liverpool, PSG, Arsenal, AC Milan, Bayern Munich… Đó cũng là nơi tranh tài của những siêu sao như Erling Haaland, Vininicus Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka... Europa League có sự hiện diện của những đội bóng đình đám như Man United, Tottenham, AS Roma trong khi Europa Conference League cũng chào đón nhiều đội bóng tên tuổi..

UEFA mới đây cũng đã chính thức cho biết kể từ mùa giải 2024-2025, các giải đấu thuộc UEFA cấp CLB sẽ diễn ra theo thể thức mới, có sự độc đáo và lôi cuốn hơn. Chẳng hạn, dối với UEFA Champions League, 36 CLB sẽ tranh tài ở cùng bảng đấu, thay vì chia thành 8 bảng như trước đây.

Mỗi CLB sẽ thi đấu 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách, chọn ra 8 CLB dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8 đội, trong khi 16 CLB xếp ở các vị trí tiếp theo sẽ đá play-off để tranh 8 suất còn lại.

UEFA Champions League sẽ thay đổi thể thức thi đấu để hấp dẫn hơn.

Đại diện VTVcab cho biết trên đa nền tảng và mạng xã hội của mình (ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports +), đơn vị sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu, kèm theo đó là các chương trình bình luận, Tạp chí UEFA hàng tuần, những khoảng khắc ấn tượng của các trận đấu…

PHÚC NGUYỄN