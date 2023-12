Vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Trật tự không đổi

Đội TPHCM I giành trận thắng cách biệt 6-1 trước đội TPHCM II

Trận đấu đáng chú ý là cuộc so tài giữa Thái Nguyên và Hà Nam, đây được xem là cơ hội cho Thái Nguyên thu hẹp khoảng cách với đối thủ chính để tranh vào tốp 4. Thái Nguyên là đội chơi chủ động và có thế trận tốt hơn, tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số lại đến từ Hà Nam vào phút 28 sau pha lập công của Hoàng Vân.

Các cầu thủ Thái Nguyên đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và luôn làm nóng vòng 16m50 của đối phương. Nhưng phải đến phút 68, Thái Nguyên mới tìm được bàn thắng. Lê Hoài Lương chọc khe rất hay để Nguyễn Thị Chuyền thoát xuống bên phía cánh trái. Hậu vệ này dứt điểm uy lực gỡ hòa 1-1 cho Thái Nguyên. Phút 80, từ pha đá phạt của Thúy Nga, các cầu thủ Thái Nguyên 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ. Ở tình huống sau đó, Ngọc Uyên đưa bóng về lưới nhà với nỗ lực cản phá của mình, bàn thắng được tính cho Thái Nguyên, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Nguyên.

Cuộc đọ sức giữa TPHCM I và TPHCM II diễn ra rất chênh lệch. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, TPHCM I sớm dẫn trước đối thủ cùng thành phố với tỉ số 3-0 bằng các bàn thắng của Thu Thảo, Hồng Nhung và Tuyết Ngân. Phút 21, TPHCM II có bàn gỡ do công của Kim Hoa. Thời gian còn lại của trận đấu, TPHCM I ép sân và có thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 6-1. Tương tự như vậy là Hà Nội I giành chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Hà Nội II.

Thanh Nhã cùng đội Hà Nội I cũng giành chiến thắng dễ trước Hà Nội II với tỷ số 5-0

Trận còn lại, dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Sơn La không thể gây bất ngờ trước đội đang dẫn đầu bảng là Than KSVN. Đội bóng miền sơn cước chơi quyết tâm, gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Họ cố gắng hạn chế nhiều pha tấn công ở tốc độ cao của Than KSVN. Nhưng nỗ lực ấy chỉ phát huy hiệu quả đến phút 41. Từ pha đi bóng của Trúc Hương, Thuý Hằng tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN. Sang hiệp 2, Than KSVN sớm có bàn nhân đôi cách biệt do công của Thu Phương ở phút 54.

Sau vòng 5, Than KSVN tiếp tục dẫn đầu bảng với 24 điểm, theo sau là hai đội Hà Nội I và TPHCM I có cùng 22 điểm.

CAO TƯỜNG