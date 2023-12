Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023: TPHCM I đánh mất ngôi đầu

Thua Hà Nội I với tỷ số 0-2 trong cuộc so tài vào ngày 9-12 ở vòng 8 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023, đội TPHCM I đã để mất ngôi đầu bảng vào tay Than KSVN.

Niềm vui của Biện Thị Hằng sau bàn thắng mở tỷ số cho Hà Nội I

Trận đấu đầu tiên của vòng 8 là cuộc so tài giữa Than KSVN và Thái Nguyên, trận đấu mà Than KSVN hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để tạo sức ép lên các nhà ĐKVĐ TPHCM I. Phút 20, từ pha phối hợp với Thúy Hằng, Thu Xuân sút xa rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu cho đội bóng vùng mỏ. Có được lợi thế về tâm lý, Than KSVN tiếp tục chơi thăng hoa và không để cho Thái Nguyên có nhiều cơ hội.

Phút 45+1, từ pha chạm đầu của Thúy Hằng, Dương Thị Vân thoát xuống dứt điểm dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 61, Nguyễn Thị Vạn vượt qua 3 hậu vệ đối phương, dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Than KSVN.

Từ trận thắng của Than KSVN đã tạo sức ép lên cuộc so tài giữa TPHCM I và Hà Nội I trong trận đấu muộn nhất của vòng 8. Ngay ở phút thứ 4, bất ngờ đã xảy ra với bàn mở tỷ số của Hà Nội I từ pha dứt điểm cận thành của Biện Thị Hằng. Các cô gái Hà Nội I đào sâu cách biệt ở phút 53 sau pha lập công của Phạm Hải Yến từ đường chuyền của Ngân Thị Vạn Sự.

Than KSVN vươn lên ngôi đầu bảng sau vòng 8

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hà Nam thắng 3-0 trước Sơn La. Phút 11, Lưu Hoàng Vân tăng tốc bên phía cánh phải, căng ngang để Vũ Thị Hoa dứt điểm dễ dàng mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Phút 63, Tạ Thị Thủy bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt sau cú đá phạt góc của Tuyết Dung. Chính tiền vệ này sút xa rất đẹp mắt sau đó 10 phút nâng tỉ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trong trận còn lại, hai đội Hà Nội II và TPHCM II chia điểm với tỷ số 2-2.

Sau vòng 8, Than KSVN vươn lên ngôi đầu bảng với 21 điểm. Theo sau là hai đội Hà Nội I và TPHCM I có cùng 19 điểm, nhưng Hà Nội I tạm xếp trên do hơn trong đối đầu trực tiếp.

CAO TƯỜNG