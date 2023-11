Vòng 3 giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023: Thử thách cho Hà Nam

Lượt trận thứ 3 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 diễn ra vào ngày 22-11 sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội đang dẫn đầu bảng là Hà Nam và Than KSVN. Đây là trận đấu đáng xem ở vòng này bởi sự cân sức cũng như đôi bên đang cùng có tâm lý rất tốt ở giai đoạn đầu mùa.

Trên thực tế thì các đối thủ mà hai đội này gặp từ đầu mùa vốn không quá mạnh là Thái Nguyên và Sơn La, nhưng những chiến thắng liên tiếp ấy đang đẩy tinh thần của Hà Nam lẫn Than KSVN lên cao để sẵn sàng cho cuộc so tài lần này.

Có thể thấy, vai trò của các cựu binh vẫn có ý nghĩa rất lớn trong lối chơi của Hà Nam, nhất là khả năng dẫn dắt của Tuyết Dung. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của Tuyết Dung là vũ khí lợi hại để dẫn dắt các đàn em trong công cuộc chuyển giao lực lượng. Vai trò của tuyển thủ Quốc gia này đã thể hiện rõ trong 2 trận thắng trước Thái Nguyên và Sơn La. Bên kia chiến tuyến, Than KSVN cho thấy họ là một tập thể đồng đều, không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Tính kỷ luật trong lối chơi và sức mạnh chiến đấu tập thể vẫn được HLV Đoàn Minh Hải đề cao trong cách xây dựng lối đá của đội bóng này.

Xét tổng thể thì Than KSVN có sự cân bằng, đồng đều ở các tuyến. Cự ly đội hình được đảm bảo hợp lý và phát huy hiệu quả lớn. Đây được coi là miếng đánh có thể gây rất nhiều khó khăn cho Hà Nam trong cuộc chạm trán lẫn nhau này. Cần biết rằng, các cựu binh của Hà Nam đã lớn tuổi nên nếu Than KSVN biết cách để buộc đối thủ phải hụt hơi sớm, sẽ có thể hướng đến một chiến thắng. Nhìn tổng thể đối đầu trong nhiều mùa giải vừa qua, Than KSVN đang có ưu thế hơn. Cụ thể, Than KSVN thắng đến 5 trận, thua 2 và hòa 1 trận trong 8 lần đối đầu gần nhất. Đây cũng là niềm tin để đoàn quân ông Đoàn Minh Hải viết tiếp lịch sử chiến thắng trước PP.HN.

Ở các trận đấu còn lại, sự chênh lệch lực lượng giữa các cặp đấu nên bất ngờ sẽ khó xảy ra, thậm chí có thể xuất hiện những tỷ số cách biệt. Theo đó, TPHCM I và Hà Nội I chỉ đối đầu với lớp đàn em ở Hà Nội II và TPHCM II. Trong lúc đó, để hy vọng có điểm, Sơn La nhiều khả năng sẽ chơi “tử thủ” trước Thái Nguyên. Dù vậy, với đội quân có chuyên môn cao hơn nên Thái Nguyên vẫn được đánh giá cao hơn.