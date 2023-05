Vòng 10 V-League 2023: “Chung kết ngược” trên sân Thống Nhất

Còn hai vòng nữa, V-League 2023 sẽ vào khoảng nghỉ gần hai tuần để tập trung đội tuyển quốc gia vào dịp FIFA Days. Tạm thời, ngôi đầu bảng khó có khả năng thay đổi ở vòng đấu tới khi mà khoảng cách giữa Thanh Hóa với đội xếp theo sau đang là 4 điểm khá an toàn. Tâm điểm tiếp tục hướng vào cuộc chay đua của nhóm đội đang ở cuối bảng.

Hai vòng liên tiếp 10 và 11 sẽ chứng kiến cuộc so tài trực tiếp giữa các đội đang ở nhóm cuối, đó là trận CLB TPHCM - Đà Nẵng (vòng 10) và Đà Nẵng - B.Bình Dương (vòng 11). Trước mắt là trận CLB TPHCM - Đà Nẵng mang tính chất quan trọng với cả hai đội trong lúc này, không khác gì trận cầu “6 điểm”. Sau vòng 9, CLB TPHCM trở lại vị trí cuối bảng với 4 điểm, nhưng khoảng cách so với hai đội phía trước là Đà Nẵng và Bình Dương cũng chỉ là 1 điểm. Cách biệt vừa đủ để hâm nóng cho cuộc so tài trên sân Thống Nhất vào ngày 31-5.

Ba trận liên tiếp toàn thua với những tỷ số đậm trước Thanh Hóa 3-5, Công an Hà Nội 3-5 và Thanh Hóa 3-4 cho thấy CLB TPHCM đang có vấn đề ở hàng phòng ngự. Sự hớ hênh của các hậu vệ, kể cả ngoại binh trấn giữ ở khu vực này đã bị trả giá, nhất là thường xảy ra vào cuối trận. Việc “công làm, thủ phá” đã bao phen làm đội bóng này lỡ cơ hội thoát đi. Lần này, gặp Đà Nẵng, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, liệu những sai số ở hàng thủ sẽ kết thúc?

Ở bên kia sân, Đà Nẵng cũng không khá hơn. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã trải qua 9 trận từ hòa đến thua với 5 điểm trong tay. Thực trạng ở Đà Nẵng cũng không khá hơn gì so với CLB TPHCM là cậy vào sự bùng nổ của các ngoại binh. Dàn cầu thủ trẻ trong nước dù có 2-3 năm cùng nhau thi đấu ở V-League, nhưng trên thực tế vẫn còn non về mặt kinh nghiệm. Chính vì thế mà cuộc đối đầu giữa CLB TPHCM và Đà Nẵng sẽ là màn so tài giữa các ngoại binh và thậm chí sẽ có nhiều bàn thắng.

Cũng ở vòng 10, hy vọng thoát đi của B.Bình Dương cũng không dễ dàng gì khi đội bóng đất Thủ sẽ gặp đội đầu bảng Thanh Hóa. Khó cho B.Bình Dương là sau trận này họ sẽ làm khách trên sân Hòa Xuân trước Đà Nẵng, vì thế mà HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải có những tính toán chắc chắn để đảm bảo đủ sức, lực cho cả hai trận mấu chốt này.