Viettel - T.Bình Định: Cơ hội cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh (18 giờ, ngày 16-8)

Khác với cuộc so tài trên sân Thanh Hóa, trận Viettel - T.Bình Định được đánh giá khá cân sức khi đôi bên đều có thực lực mạnh để sẵn sàng cho mục tiêu tiến đến trận cuối cùng. Những đội bóng có tiềm lực như CAHN, Hà Nội FC đều đã bị loại nên lúc này sẽ là cơ hội lớn cho Viettel, T.Bình Định và kể cả Thanh Hóa xây ước mơ.

Viettel và T.Bình Định khá cân về lực lượng, nhưng sự đồng đều và ổn định phong độ thì Viettel có phần trội hơn, nhất là ở thời điểm này họ vẫn còn bám đuổi cuộc đua vô địch V-League. Ngoài ra, hai lần gặp nhau ở mùa này, đội chủ nhà cũng chiếm ưu thế hơn với 1 thắng 1 hòa. Chính vì thế mà ở cuộc so tài này, Viettel vẫn được đánh giá cao hơn để hướng đến mục tiêu lần đầu giành Cúp quốc gia.

Không chỉ ở 2 cuộc gặp gỡ ở V-League 2023 mà những lần so tài trước đó, Viettel cũng chiếm ưu thế hơn so với đội bóng đất võ cho dù thi đấu trên sân Quy Nhơn. Điểm vượt trội của Viettel là dàn cầu thủ trẻ đồng đều hơn so với Bình Định, ngay cả đội hình dự bị cũng có nhiều tuyển thủ U23 quốc gia luôn sẵn sàng ra sân để tìm vị trí đá chính.

Ở bên kia sân, Bình Định có dàn cầu thủ đáng gờm, nhưng bộ khung này đột ngột sa sút từ đầu giai đoạn II V-League 2023 khi vẫn chưa giành được trận thắng nào. Thành tích chựng lại trong thời gian qua của đội bóng đất Võ phần nào làm cho người hâm mộ không hài lòng, vì thế thầy trò HLV Đức Thắng hướng đến 1 kết quả tốt ở trận này, xa hơn là 1 danh hiệu vô địch ở Cúp quốc gia nhằm làm quà tặng các cổ động viên.

“Chìa khóa” của trận đấu sẽ nằm ở tính hiệu quả của hàng công đôi bên. Ở mặt này thì đội chủ nhà có phần trội hơn khi những cầu thủ từ tuyến hai như Hoàng Đức, Đức Chiến và cả hậu vệ Tiến Dũng cũng có khả năng săn bàn rất nhạy bén. Trong khi ở Bình Định, việc quá dồn bóng cho Rafaelson sẽ dễ làm cho hàng phòng ngự đội chủ nhà "bắt bài".

Dự đoán: 2-1