Việt Nam là chủ nhà giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024

Ban tổ chức giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 thông tin về chương trình tổ chức lần này.

Bộ Công an và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã thông tin chính thức về giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 trong ngày 29-10 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Công an và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cho biết, giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm nay, nhà thi đấu đa năng Đại Yên (Quảng Ninh) được chọn là nơi tổ chức tranh tài. Cuộc thi đấu được diễn ra từ ngày 6-12 tới 9-12. Đây là 1 trong những nhà thi đấu hiện đại nhất Việt Nam với sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi, từng tổ chức SEA Games 31 và đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị, phục vụ giải tranh tài với điều kiện tốt nhất.

Ban tổ chức giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 cho biết, giải mang khẩu hiệu xuyên suốt: Sức mạnh của cảnh sát - Cảnh sát taekwondo - Người bảo vệ công dân toàn cầu.

Phó Chủ tịch đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh đã cho biết giải sẽ tiến hành thi đấu nội dung dành cho hệ vô địch mở rộng và lễ hội cảnh sát taekwondo châu Á tại Việt Nam. Trong thi đấu, 16 nội dung dành cho các hạng cân đối kháng đưa vào tranh tài, 5 nội dung của biểu diễn quyền và 5 nội dung đối với công phá. Ngày 13-11 sẽ là ngày cuối của hạn đăng ký tham dự các nội dung đối với các đoàn taekwondo.

Tại buổi thông báo chính thức về giải, thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Long đã khẳng định giải taekwondo cảnh sát châu Á mở rộng 2024 diễn ra tại Việt Nam sẽ là cơ hội thuận lợi để quảng bá hình ảnh, khẳng định bản lĩnh, tài năng của con người Việt Nam nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam nói riêng tới bạn bè quốc tế.

