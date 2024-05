Vắng nhiều trụ cột, Nam Định chỉ giành được 1 điểm trên sân Pleiku

Hồng Duy có trận đấu nhiều cảm xúc khi gặp lại đội bóng cũ trên sân Pleiku

Ở đội hình xuất phát, Nam Định như “chấp” hàng công khi ngoài Rafaelson vắng mặt do thẻ phạt thì Hendrio cũng không ra sân do bị trật khớp vai. Cùng với đó là Ngọc Sơn, Văn Vĩ cũng không có tên vì lý do sức khỏe. Từ một đội đang có phong độ mạnh mẽ, hàng công ghi bàn như… chẻ tre, vắng một lúc hai tiền đạo ngoại nên “hỏa lực” của đội khách yếu đi rõ rệt.

Hình ảnh đáng chú ý là sự trở lại sân Pleiku của các cựu binh LPB HAGL trong thành phần đội khách, trong đó Hồng Duy và Văn Toàn được bố trí đá chính. Hai đội nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở, ở đội khách dù hàng công suy yếu thấy rõ, nhưng đội hình có chiều sâu và vẫn tạo được sự lấn lướt ở khu trung tuyến nên tiếp cận trận đấu rất nhanh.

Phút 16, cơ hội ghi bàn mở tỷ số đến với Nam Định khi Văn Toàn bị hậu vệ Jairo phạm lỗi trong vòng 16m50. Nhưng từ chấm phạt 11m, Lucas Alves đã không thắng được thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thoát thua, các cầu thủ chủ nhà như lên tinh thần và càng thi đấu tự tin trước đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cả khách lẫn chủ cùng hài lòng khi giành được 1 điểm để xây chắc thứ hạng sau vòng 18

Sang đầu hiệp 2, LPB HAGL bất ngờ tăng tốc và liên tục gia tăng áp lực bên phần sân đối phương. Phút 72, đội bóng phố núi đã vượt lên dẫn trước từ pha lập công của Jairo từ cú sút cận thành, bóng bật chân hậu vệ Nam Định làm đổi hướng khiến thủ môn Nguyên Mạnh bó tay.

Nhưng chỉ sau đó 4 phút, Nam Định đã kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1. Từ đường chuyền ở biên phải, Lucas Alves đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cho đội bóng thành Nam. Quãng thời gian còn lại, Nam Định tạo một số cơ hội nguy hiểm nhưng đều bị thủ môn Tiến Dũng cứu thua.

Hòa trận này, Nam Định tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn về điểm số với nhóm theo sau khi họ đạt 39 điểm, hơn CAHN 8 điểm và hơn B.Bình Dương 9 điểm. Trong khi đó LPB HAGL cũng đến gần cửa trụ hạng khi có 22 điểm, hơn Khánh Hòa 10 điểm và hơn đội đứng áp chót SLNA 6 điểm.

CAO TƯỜNG