V-League 2023: Cuộc đào thoát khỏi nhóm cuối

Cả hai đội Đà Nẵng và B.Bình Dương đều chưa có trận thắng nào qua 5 vòng đấu vừa qua. Đáng lo nhất là Đà Nẵng khi đội hình của họ có nhiều thiếu hụt về chất lượng từ các ngoại binh đến dàn cầu thủ trẻ dường như chưa bắt kịp với áp lực của V-League. Đối thủ của Đà Nẵng trận này là Viettel FC, đội vừa thua 1-4 trước HA.GL ở vòng đấu trước.

Chính việc Viettel FC vừa thua, thậm chí thua đậm ở vòng vừa qua mới đem lại lo ngại cho các cầu thủ chủ nhà bởi đội khách càng phải cố gắng gượng dậy bằng 1 chiến thắng ở vòng này để lấy lại thăng bằng. Từ kinh nghiệm trận mạc cho đến sự đồng đều về lực lượng, Viettel FC đều nhỉnh hơn so với đội chủ nhà, thế nên mục tiêu giành 3 điểm để “giải hạn” của Đà Nẵng trong trận này là rất khó. Một tỷ số hòa có lẽ cũng đã là thành công đối với Đà Nẵng.

Trong khi đó cuộc so tài trên sân Bình Dương được kỳ vọng cao hơn về chất lượng khi đội chủ nhà tiếp Công an Hà Nội. Các cầu thủ B.Bình Dương đã thể hiện nhiều điều mới mẻ từ sau kỳ nghỉ dài ngày trước đó bằng chiến thắng trên sân Huế ở Cúp Quốc gia và sau đó là hòa SLNA 1-1 tại Vinh ở vòng 5 V-League 2023 vừa qua. Đội bóng đất Thủ hiện tại đang lấy lại thăng bằng sau giai đoạn khởi đầu mùa bóng không như ý. Nhưng với 3 điểm hiện nay thì vị trí thứ 12 vẫn còn là nỗi ám ảnh với đội bóng này, họ càng phải sớm thoát khỏi khu vực cuối bảng. Cái khó cho B.Bình Dương là ở vòng 6, họ sẽ tiếp Công an Hà Nội, là tân binh nhưng cũng rất tham vọng ở mùa giải năm nay.

Nhân vật đáng chú ý giữa dàn sao trong đội hình Công an Hà Nội chính là Tô Văn Vũ. Cầu thủ đang mang băng thủ quân của đội khách cũng chính là cựu thủ quân của B.Bình Dương từ nhiều mùa bóng trước. Hợp cùng Văn Vũ là những Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Sầm Ngọc Đức… đang hình thành bộ khung chất lượng ở Công an Hà Nội. Nhưng trái ngược với chất lượng ở từng vị trí, đội bóng này chưa định hình được một đội hình hùng mạnh. Chính vì thế là đến nay, sau 5 vòng đấu, Công an Hà Nội đang có 5 điểm và chỉ xếp trên mỗi B.Bình Dương trên bảng xếp hạng. Điều đó càng làm tăng những kỳ vọng vào cuộc so tài này.

Các trận còn lại của vòng 6: Thanh Hóa – Hà Tĩnh (12-4); Hà Nội – Hải Phòng và CLB TPHCM – T.Bình Định (13-4).